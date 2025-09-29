पहला महीना प्रेगनेंसी का है? तुरंत शामिल करें ये हेल्दी और पौष्टिक चीजें

गर्भावस्था का पहला महीना महिलाओं के जीवन का बेहद खास और संवेदनशील समय होता है. इसी समय भ्रूण का विकास शुरू होता है और मां के शरीर में नए बदलाव आते हैं. यह वह दौर होता है जब महिला को न केवल अपने लिए बल्कि गर्भस्थ शिशु के लिए भी हर बात का ध्यान रखना पड़ता है. तो चलिए जानते हैं वे खास चीजें जिन्हें प्रेगनेंसी के पहले महीने में डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.