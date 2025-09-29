पहला महीना प्रेगनेंसी का है? तुरंत शामिल करें ये हेल्दी और पौष्टिक चीजें
गर्भावस्था का पहला महीना महिलाओं के जीवन का बेहद खास और संवेदनशील समय होता है. इसी समय भ्रूण का विकास शुरू होता है और मां के शरीर में नए बदलाव आते हैं. यह वह दौर होता है जब महिला को न केवल अपने लिए बल्कि गर्भस्थ शिशु के लिए भी हर बात का ध्यान रखना पड़ता है. तो चलिए जानते हैं वे खास चीजें जिन्हें प्रेगनेंसी के पहले महीने में डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.
गर्भावस्था का पहला महीना
पहले महीने में अक्सर महिलाओं को थकान, कमजोरी, चक्कर या मतली जैसी समस्याएं होती हैं. ऐसे में सही भोजन ही शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है. डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इस समय फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर डाइट ली जाए.
दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स
गर्भावस्था के पहले महीने में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन बेहद जरूरी होता है. दूध से शरीर को कैल्शियम और विटामिन D मिलता है, जो बच्चे की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है.
हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी, ब्रोकोली, सरसों का साग जैसी हरी सब्जियां प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में बेहद लाभकारी मानी जाती हैं. इनमें आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. फॉलिक एसिड गर्भस्थ शिशु के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सही विकास में मदद करता है.
अंडे
अंडे को प्रेगनेंसी के लिए सुपरफूड कहा जा सकता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन B12 और कोलीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. प्रोटीन भ्रूण की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में मदद करता है, जबकि कोलीन बच्चे के दिमाग और स्मृति शक्ति के विकास के लिए आवश्यक है.
मौसमी फल
फलों को प्रेगनेंसी डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है. सेब, केला, संतरा और आम जैसे फल न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं.
दालें और बीन्स
राजमा, चना, मसूर, अरहर और मूंग जैसी दालें प्रेगनेंसी के लिए बेहतरीन भोजन हैं. इनमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.
सूखे मेवे और बीज
बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू और अलसी के बीज गर्भवती महिला की डाइट का जरूरी हिस्सा होने चाहिए. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं.
मछली या सोया प्रोडक्ट्स
नॉन-वेजिटेरियन महिलाओं के लिए मछली, खासकर सैल्मन और सार्डिन, प्रेगनेंसी के दौरान बेहद फायदेमंद होती है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D भरपूर मात्रा में होता है,
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.