दिल्ली के वसंत विहार के रैन बसेरे में भीषण आग, लेटे-लेटे राख बने लोग; तस्वीरें देख निकल जाएंगी चीखें

Delhi Fire: दिल्ली में लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं अब दिल्ली के साउथ-वेस्ट वसंत विहार के कुली कैंप इलाके में एक नाइट शेल्टर में सोमवार को भीषण आग लग गई. 


By: Heena Khan | Last Updated: December 2, 2025 11:48:45 AM IST

1/6

दो लोगों की हुई मौत

आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट को कॉल आया और चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय शेल्टर के अंदर सात लोग थे. दो लोग, अर्जुन (18) और विकास (42) बुरी तरह जल गए और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई.

2/6

5 लोगों की बची जान

पुलिस के मुताबिक, जब टीम मौके पर पहुंची, तो फायरफाइटर्स पहले से ही आग बुझा रहे थे. पांच लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन अर्जुन और विकास को नहीं बचाया जा सका. दोनों के शरीर पूरी तरह से जल गए थे और काले पड़ गए थे.

3/6

अचानक बनी भयानक स्थति

जानकारी के मुताबिक घटना के चश्मदीद अमरजीत ने कहा कि उन्होंने धमाके जैसी आवाज सुनी. जब वह बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि आग तेजी से फैल गई थी.

4/6

भागकर कुछ लोगों ने बचाई जान

कुछ लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि दूसरे मदद के लिए पुकार रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने लोगों को बचा सकते थे, बचाने की कोशिश की.

5/6

क्या है आग लगने की वजह

जानकारी के मुताबिक नाइट शेल्टर में रहने वाले विरांशु कुमार ने कहा कि उन्हें जलते हुए तार की गंध आई. जैसे ही वो उठे, उन्होंने देखा कि आग टेंट के ऊपरी हिस्से तक फैल गई थी.

6/6

बिजली की चिंगारी से लगी आग

धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था. उन्होंने कहा कि आग शायद बिजली की चिंगारी से लगी थी.

