दिल्ली के वसंत विहार के रैन बसेरे में भीषण आग, लेटे-लेटे राख बने लोग; तस्वीरें देख निकल जाएंगी चीखें

दो लोगों की हुई मौत

आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट को कॉल आया और चार फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय शेल्टर के अंदर सात लोग थे. दो लोग, अर्जुन (18) और विकास (42) बुरी तरह जल गए और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई.