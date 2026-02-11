राजपाल यादव के बाद श्रेयस तलपड़े को जाना होगा जेल, मैनपुरी में दर्ज हुआ केस; करोड़ों की धोखाधड़ी में शामिल एक्टर!

Shreyas Talpade fraud case : फिल्म स्टार श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) पर यूपी के विभिन्न जिलों में बैंक खोलकर करोड़ों का गोलमाल करने का आरोप लगा है. कोर्ट के निर्देश पर श्रेयस तलपड़े सहित 12 के खिलाफ मैनपुरी में मामला दर्ज कर लिया गया है. दरअसल, महाराष्ट्र के सागा ग्रुप द्वारा प्रदेश भर में बैंक शाखाएं खोली थी. जिन्होंने करोड़ों का धोखाधड़ी की. आगरा मंडल के विभिन्न जिलों में अब यह बैंक शाखाएं बंद हो गई हैं. बैंक में काम करने वाले कर्मचारी भाग निकले हैं. अकेले मैनपुरी में 30 करोड़ से अधिक का घपला किया गया है. इसी केस में फिल्म स्टार श्रेयस तलपड़े फंस गए हैं.