अब देर न करें! 15 दिसंबर तक पूरा करें ये जरूरी काम या चुकाना होगा फाइन

अगर सैलरी के अलावा दूसरी इनकम पर कुल टैक्स लायबिलिटी, TDS और TCS काटने के बाद ₹10,000 से ज़्यादा है, तो यह रकम पूरे साल में चार किस्तों में देनी होगी. यह लायबिलिटी इनकम के सोर्स के आधार पर अलग-अलग कैलकुलेट की जाती है.