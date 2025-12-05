  • Home>
  • अब देर न करें! 15 दिसंबर तक पूरा करें ये जरूरी काम या चुकाना होगा फाइन

अगर सैलरी के अलावा दूसरी इनकम पर कुल टैक्स लायबिलिटी, TDS और TCS काटने के बाद ₹10,000 से ज़्यादा है, तो यह रकम पूरे साल में चार किस्तों में देनी होगी. यह लायबिलिटी इनकम के सोर्स के आधार पर अलग-अलग कैलकुलेट की जाती है.


By: Anshika thakur | Published: December 5, 2025 3:23:06 PM IST

1/7

Advance Tax

₹10,000 से ज़्यादा की नॉन-सैलरी इनकम पर एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है.

2/7

Non-Salary Income

एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त 15 दिसंबर 2025 तक देनी है.

3/7

Tax Payment

एडवांस टैक्स का शेड्यूल: 15 जून – 15%, 15 सितंबर – 45%, 15 दिसंबर – 75%, 15 मार्च – 100%.

4/7

December 15 Deadline

देर से पेमेंट करने पर बकाया किस्त पर 3% सालाना ब्याज लगेगा.

5/7

Tax Installments

यह उन लोगों पर लागू होता है जिनकी इनकम सैलरी के अलावा है.

6/7

Income Tax India

मकसद: टैक्स पेमेंट को पूरे साल फैलाना और साल के आखिर में भारी बोझ से बचना.

7/7

Tax Penalty

15 दिसंबर की डेडलाइन मिस करने पर ब्याज और पेनल्टी लग सकती है.

Tags:
Advance TaxDecember 15 DeadlineNon-Salary IncomeTax InstallmentsTax Payment
