Finance Minister Nirmala Sitharaman : 3 घंटे रोज करती हैं कौन सा जरूरी काम? जानें निर्मला सीतारामण के बारे में रोचक तथ्य

Finance Minister Nirmala Sitharaman Unknown Facts: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज 1 फरवरी 2026 को साल 2026-27 (Union Budget in Parliament) का बजट सदन में पेश करने जा रही हैं. वह लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी. ऐसा करने वाली वह भारत की पहली वित्तमंत्री हैं. साथ ही वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं. उनसे पहले इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1970 में बजट पेश किया था. दरअसल, उस समय वित्तमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के कारण इंदिरा गांधी ने जिम्मेदारी संभाली थी. निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्तमंत्री 2019 में पद संभाला था. आइए आज इस मौके पर उनसे जुड़े कुछ जरुरी तथ्य जानते हैं?