फीफा वर्ल्ड कप 2026 की 7 सबसे ग्लैमरस WAGs, कोई सुपरमॉडल तो कोई करोड़ों की मालकिन, देखें PICS

रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज

पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज (Georgina Rodriguez) को दुनिया की सबसे खूबसूरत सुपरमॉडल्स में गिना जाता है. एक समय पर जॉर्जिना रोड्रिगेज गुच्ची (Gucci) के स्टोर में सेल्स असिस्टेंट का काम करती थीं. मौजूदा समय में वह एक इंटरनेशनल सुपरमॉडल, फैशन आइकन और रियलिटी स्टार हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 72 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक भी करती हैं. इतना ही नहीं, उनका नेटफ्लिक्स पर खुद का हिट शो भी है.