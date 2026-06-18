फीफा वर्ल्ड कप 2026 की 7 सबसे ग्लैमरस WAGs, कोई सुपरमॉडल तो कोई करोड़ों की मालकिन, देखें PICS
FIFA World Cup 2026 Most Glamorous WAGs: इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा विश्व कप 2026 की चर्चा हो रही है. इस टूर्नामेंट में दुनिया के सुपरस्टार फुटबॉलर्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं. मैदान पर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा इनकी खूबसूरत पार्टनर्स की चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 के स्टार 7 फुटबॉलर्स की पार्टनर्स के बारे में…
रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज
पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज (Georgina Rodriguez) को दुनिया की सबसे खूबसूरत सुपरमॉडल्स में गिना जाता है. एक समय पर जॉर्जिना रोड्रिगेज गुच्ची (Gucci) के स्टोर में सेल्स असिस्टेंट का काम करती थीं. मौजूदा समय में वह एक इंटरनेशनल सुपरमॉडल, फैशन आइकन और रियलिटी स्टार हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 72 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक भी करती हैं. इतना ही नहीं, उनका नेटफ्लिक्स पर खुद का हिट शो भी है.
लियोनेल मेसी की वाइफ एंटोनेला रोकुजो
अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की वाइफ एंटोनेला रोकुजो (Antonela Roccuzzo) फुटबॉल जगत की सबसे फेमस हस्तियों में से एक हैं. उनकी खूबसूरती के आगे मॉडल्स भी फीकी पड़ जाती हैं. एंटोनेला रोकुजो के इंस्टाग्राम पर लगभग 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह दुनिया की सबसे अमीर WAGs में गिनी जाती हैं. मेसी की वाइफ Adidas, Tiffany & Co. और Stanley जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप से मोटी कमाई करती हैं.
नेमार जूनियर की गर्लफ्रेंड ब्रूना बियानकार्डी
ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर (Neymar Jr) की गर्लफ्रेंड ब्रूना बियानकार्डी (Bruna Biancardi) अक्सर मैदान में अपनी खूबसूरती से जलवा बिखेरती हैं. ब्रूना बियानकार्डी एक फेमस मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं. सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फॉलोइंग है.
किलियन एम्बाप्पे की पार्टनर एस्टर एक्सपोसिटो
फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappe) की खूबसूरत पार्टनर एस्टर एक्सपोसिटो (Ester Exposito) एक स्पेनिश एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज 'एलीट' (Elite) से ग्लोबल पहचान मिली. एस्टर एक्सपोसिटो स्पेन की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक हैं. वह सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
हैरी केन की पार्टनर केटी गुडलैंड
इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी हैरी केन (Harry Kane) की वाइफ केटी गुडलैंड (Katie Goodland) को भी दुनिया की सबसे खूबसूरती पत्नियों में गिना जाता है. केटी गुडलैंड पेशे से एक फिटनेस कोच और स्पोर्ट्स साइंस ग्रेजुएट हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
एर्लिंग हालैंड की प्रेमिका इसाबेल हाउगसेंग जोहानसन
नार्वे के मशहूर फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड (Erling Haaland) की गर्लफ्रेंड का नाम इसाबेल हाउगसेंग जोहानसन (Isabel Haugseng Johansen) है. इसाबेल हाउगसेंग जोहानसन मॉडलिंग और फैशन से जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा वह एक लग्जरी ब्रांड की ब्रांड एंबेसडर भी हैं.
लुटारो मार्टिनेज की पत्नी एगस गंडोल्फो
अर्जेंटीना के इंटर मिलान के स्टार फुटबॉलर लुटारो मार्टिनेज (Lautaro Martinez) की वाइफ अगस्टिना गंडोल्फो (Agus Gandolfo) एक मॉडल और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं. वह अक्सर मैदान में अपने ग्लैमर का तड़का लगाती दिखाई देती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 16 लाख फॉलोअर्स हैं.