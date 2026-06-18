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फीफा वर्ल्ड कप 2026 की 7 सबसे ग्लैमरस WAGs, कोई सुपरमॉडल तो कोई करोड़ों की मालकिन, देखें PICS

FIFA World Cup 2026 Most Glamorous WAGs: इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा विश्व कप 2026 की चर्चा हो रही है. इस टूर्नामेंट में दुनिया के सुपरस्टार फुटबॉलर्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं. मैदान पर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा इनकी खूबसूरत पार्टनर्स की चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 के स्टार 7 फुटबॉलर्स की पार्टनर्स के बारे में…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 18, 2026 5:01:38 PM IST

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क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज. - Photo Gallery
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रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज

पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज (Georgina Rodriguez) को दुनिया की सबसे खूबसूरत सुपरमॉडल्स में गिना जाता है. एक समय पर जॉर्जिना रोड्रिगेज गुच्ची (Gucci) के स्टोर में सेल्स असिस्टेंट का काम करती थीं. मौजूदा समय में वह एक इंटरनेशनल सुपरमॉडल, फैशन आइकन और रियलिटी स्टार हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 72 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक भी करती हैं. इतना ही नहीं, उनका नेटफ्लिक्स पर खुद का हिट शो भी है.

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अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की वाइफ एंटोनेला रोकुजो (Antonela Roccuzzo) फुटबॉल जगत की सबसे फेमस हस्तियों में से एक हैं. उनकी खूबसूरती के आगे मॉडल्स भी फीकी पड़ जाती हैं. एंटोनेला रोकुजो के इंस्टाग्राम पर लगभग 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह दुनिया की सबसे अमीर WAGs में गिनी जाती हैं. मेसी की वाइफ Adidas, Tiffany & Co. और Stanley जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप से मोटी कमाई करती हैं.

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Cristiano RonaldoFIFA World Cup 2026Lionel Messi
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