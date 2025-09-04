  • Home>
  इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ, का त्योहार 14 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 7:10 बजे तक है और चाँद रात 8:32 बजे निकलेगा। महिलाएँ सोलह श्रृंगार करके पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और चाँद देखकर व्रत तोड़ती हैं। यह व्रत प्रेम और विश्वास का प्रतीक है।

By: Ananya verma Last Updated: September 4, 2025 13:05:16 IST
इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
1/7

करवा चौथ 2025 कब है?

करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए खास माना जाता है। साल 2025 में करवा चौथ 14 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं और चाँद देखकर व्रत खोलती हैं।

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
2/7

शुभ मुहूर्त

करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को होता है। साल 2025 में करवा चौथ का शुभ समय 05:50 बजे से 07:10 बजे तक रहेगा। इसी समय महिलाएँ करवा चौथ की पूजा करेंगी और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की आराधना करेंगी।

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
3/7

चंद्रोदय का समय

करवा चौथ का सबसे अहम पल चाँद निकलना होता है। 2025 में करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 08:32 बजे रात का है। महिलाएँ इस समय छलनी से चाँद देखकर और पति को पानी पिलाकर अपना व्रत खोलेगी।

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
4/7

करवा चौथ का महत्व

करवा चौथ केवल व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करने का दिन है। इस दिन महिलाएँ पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और मन से भगवान से प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और लंबी आयु मिलती है।

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
5/7

पूजा कि विधि

शाम के समय महिलाएँ सोलह श्रृंगार करके पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा थाली में दीपक, करवा, चावल, रोली और मिठाई रखी जाती है। पहले शिव-पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है, फिर करवा चौथ कथा सुनी जाती है। अंत में चाँद को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है।

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
6/7

व्रत की खासियत

करवा चौथ का व्रत बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि महिलाएँ सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना पानी के रहती हैं। इसके बावजूद वे श्रद्धा और प्रेम से इसे निभाती हैं। यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है।

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery

इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न - Photo Gallery
