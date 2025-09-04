इस Karwa Chauth अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें व्रत और इस विधि से करे पूजा, होंगे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ, का त्योहार 14 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 7:10 बजे तक है और चाँद रात 8:32 बजे निकलेगा। महिलाएँ सोलह श्रृंगार करके पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और चाँद देखकर व्रत तोड़ती हैं। यह व्रत प्रेम और विश्वास का प्रतीक है।