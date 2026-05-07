फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 में ग्लैमरस अवतार में दिखीं हसीनाएं, तमन्ना भाटिया के बोल्ड लुक ने लूट ली महफिल, देखें Photos

Femina Beauty Awards 2026: फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है. इस ग्लैमरस इवेंट में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हसीनाओं ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. यह इवेंट मुंबई के सोराया बॉम्बे में आयोजित किया गया, जहां कई बॉलीवुड हस्तियां बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. अदिति राव हैदरी से लेकर प्रतिभा रांटा तक एक्ट्रेसेस के बोल्ड लुक से आप नजरें नहीं हटा पाएंगे. फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 में कुछ एक्ट्रेसेस के लुक पर डालते हैं एक नजर!