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फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 में ग्लैमरस अवतार में दिखीं हसीनाएं, तमन्ना भाटिया के बोल्ड लुक ने लूट ली महफिल, देखें Photos

Femina Beauty Awards 2026: फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है. इस ग्लैमरस इवेंट में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हसीनाओं ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. यह इवेंट मुंबई के सोराया बॉम्बे में आयोजित किया गया, जहां कई बॉलीवुड हस्तियां बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. अदिति राव हैदरी से लेकर प्रतिभा रांटा तक एक्ट्रेसेस के बोल्ड लुक से आप नजरें नहीं हटा पाएंगे. फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 में कुछ एक्ट्रेसेस के लुक पर डालते हैं एक नजर! 


By: Shivangi Shukla | Published: May 7, 2026 5:08:47 PM IST

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रसिका दुग्गल - Photo Gallery
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रसिका दुग्गल

फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर रसिका दुग्गल का लुक काबिलेतारीफ था. मिर्जापुर फेम रसिका दुग्गल ने कई OTT सीरीज में शानदार अभिनय किया है.

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रिया चक्रवर्ती

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से चर्चा में आईं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती भी फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुईं. इवेंट में हर तरफ रिया के बोल्ड और ग्लैमरस लुक की चर्चा थी.

अदिति राव हैदरी - Photo Gallery
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अदिति राव हैदरी

क्लासी ब्यूटी की पहचान अदिति राव हैदरी ने फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 में अपने शानदार लुक से चार चांद लगा दिए. ब्लैक ड्रेस में अदिति राव हैदरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं.

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प्रतिभा रांटा

बॉलीवुड की नई नवेली एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा का लुक भी काफी ग्लैमरस था. इवेंट में सभी की नजरें उनपर ही टिकी रही. बता दें कि प्रतिभा ने लापता लेडीज और हीरामंडी में शानदार अभिनय किया है.

कृति सेनन - Photo Gallery
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कृति सेनन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी फेमिना ब्यूटी अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुईं जहां उनके लुक और ख़ूबसूरती ने धमाल मचा दिया. उन्होंने कैमरे के सामने बेहतरीन पोज दिए, जो काफी वायरल हो रहे हैं.

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तमन्ना भाटिया - Photo Gallery
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तमन्ना भाटिया

इवेंट में जिस लुक की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो थीं एक्ट्रेस और डांसर तमन्ना भाटिया. वाइट कलर की ड्रेस में तमन्ना का बोल्ड और ग्लैमरस अवतार देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली.

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