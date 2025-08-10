कबूतर को रोजाना दाना खिलाना क्यों है शुभ? वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में छुपा है राज

वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में कबूतर को दाना खिलाना एक शुभ और पुण्यकारी कार्य माना गया है। यह न केवल परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि और रिश्तों में मिठास भी बढ़ाता है। धार्मिक दृष्टि से, यह पापों के क्षय और ग्रह दोष निवारण में मददगार होता है। आइए जानतें हैं इसके बारें में..