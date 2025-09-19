बोल्ड लुक्स और स्टाइल से इन हसीनाओं ने बॉलीवुड में मचाई गजब की हलचल
बॉलीवुड हमेशा से ग्लैमर, रोमांस और कहानियों का संगम रहा है। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेज ने अपने करियर की शुरुआत में ही ऐसे बोल्ड किरदार निभाए जिनकी वजह से वो सुर्खियों में आ गईं . तो आईए जानते है ऐसे एक्ट्रेसेज के बारे में जिन्होंने शुरुआती फिल्मों में ही हिम्मत दिखाते हुए बोल्ड किरदार अपनाए और खुद को साबित किया
मल्लिका शेरावत
मल्लिका शेरावत का नाम आते ही बोल्डनेस याद आती है। उनकी पहली बड़ी हिट मर्डर थी, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी के साथ बेहद बोल्ड रोल किया.
बिपाशा बसु
बिपाशा बसु ने जिस्म फिल्म से अपने करियर को नया मोड़ दिया. इस फिल्म में उनका ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज लोगों को चौंका गया. जॉन अब्राहम के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया.
कंगना रनौत
कंगना रनौत ने अपने करियर की शुरुआत गैंगस्टर फिल्म से की थी. इस फिल्म में उनका किरदार भावनाओं और बोल्डनेस का मिश्रण था.
प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने एतराज में निगेटिव और बोल्ड किरदार निभाया. फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाती है.
विद्या बालन
विद्या बालन पहले से कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी थीं, लेकिन द डर्टी पिक्चर ने उनके करियर को नया आयाम दिया. इस फिल्म में उन्होंने सिल्क स्मिता के किरदार को निभाकर साबित किया कि बोल्डनेस सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक किरदार की गहराई भी हो सकती है.
उर्वशी रौतेला
उर्वशी रौतेला ने शुरुआत से ही ग्लैमरस और बोल्ड इमेज बनाई. हेट स्टोरी 4उनकी पहली बड़ी फिल्मों में से एक थी, जिसमें उन्होंने बेहद बोल्ड और पैशनेट रोल निभाया.
जैकलीन फर्नांडिस
जैकलीन फर्नांडिस ने मर्डर 2 में बेहद बोल्ड किरदार निभाया. फिल्म की कहानी डार्क थी और उनका रोल इंटेंस और ग्लैमरस दोनों था.
ईशा गुप्ता
ईशा गुप्ता ने जन्नत 2 से बॉलीवुड में कदम रखा. इमरान हाशमी के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री काफी बोल्ड और चर्चित रही.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है