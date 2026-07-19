FD vs Lump Sum Investment: 10 लाख रुपये लगाने से कहां बनेगा ज्यादा पैसा, निवेश से पहले समझें पूरा गणित
FD vs Lump Sum Investment: आज के समय में पैसे कमाने से ज्यादा पैसों की बचत करना मुश्किल हो गया है. पैसे कमा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उन्हें बचाकर सही जगह पर निवेश नहीं कर पाते हैं. भारत में अधिकांश लोग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) आदि को निवेश का एक बेहतर विकल्प मानते हैं.
बहुत से लोग FD vs Lump Sum Investment को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पैसे निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलता है. चलिए विस्तार से जानते हैं कहां पैसे निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिलता है.
what is Fixed Deposit
फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD बैंक या फिर फाइनेंशियल संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी योजना है, जिसमें आपको एक बार में पैसे निवेश करने होते हैं, जिसके बदले में बैंक द्वारा आपको एक फिक्स ब्याज दिया जाता है. इस योजना में आपको निवेश पर पहले से तय ब्याज मिलता है.
क्या है Lump Sum Investment
लंप सम निवेश को आसान भाषा में समझें तो इसमें आपको एक बार में पूरी राशि को निवेश करना होता है. जैसे लोग इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स और अन्य बाजार में निवेश करते हैं वैसे ही इसमें भी आपको निवेश का एक बेहतर विकल्प मिलता है.
FD में 10 लाख निवेश करने पर कितना मिलेगा?
अगर आप FD में 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो वह भी 10 साल के लिए तो ऐसे में आपको इसमें 6.82 फीसदी का ब्याज मिलता है, जिसके बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेकर आपकी एफडी की कुल राशि 19,66,492 रुपये तक पहुंच जाती है.
Lump Sum में 10 लाख निवेश करने पर कितना मिलेगा?
वहीं, अगर आप 10 सालों के लिए 10 लाख रुपये Lump Sum में निवेश करते हैं तो ऐसे में आपको अवधि पूरी हो जाने के बाद 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 31,06,000 रुपये मिलेंगे. हालांकि, जरूरी नहीं कि आपको हर बार यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले.
आपके लिए क्या रहेगा बेहतर?
अगर आप FD vs Lump Sum Investment को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में अपनी जरूरत को समझते हुए किसी भी विकल्प को चुनें. अगर आप फिक्स ब्याज चाहते हैं तो एफडी करा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो लंप संप भी ले सकते हैं. हालांकि, इसमें इंटरेस्ट कम ज्यादा भी हो सकता है.