FD vs Lump Sum Investment: 10 लाख रुपये लगाने से कहां बनेगा ज्यादा पैसा, निवेश से पहले समझें पूरा गणित

FD vs Lump Sum Investment: आज के समय में पैसे कमाने से ज्यादा पैसों की बचत करना मुश्किल हो गया है. पैसे कमा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उन्हें बचाकर सही जगह पर निवेश नहीं कर पाते हैं. भारत में अधिकांश लोग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) आदि को निवेश का एक बेहतर विकल्प मानते हैं.

बहुत से लोग FD vs Lump Sum Investment को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पैसे निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलता है. चलिए विस्तार से जानते हैं कहां पैसे निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिलता है.