FD vs Bonds: घर बैठे पाएं ₹20,000 महीना, जानें नियमित कमाई का आसान तरीका

भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादातर लोग बचत और निवेश करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास एकमुश्त रकम है, तो उसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या बॉन्ड्स में लगाकर हर महीने नियमित आय भी प्राप्त की जा सकती है. इससे आपकी रकम सुरक्षित रहने के साथ-साथ अच्छी कमाई का जरिया भी बन सकती है.