FD vs Bonds: घर बैठे पाएं ₹20,000 महीना, जानें नियमित कमाई का आसान तरीका
भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादातर लोग बचत और निवेश करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास एकमुश्त रकम है, तो उसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या बॉन्ड्स में लगाकर हर महीने नियमित आय भी प्राप्त की जा सकती है. इससे आपकी रकम सुरक्षित रहने के साथ-साथ अच्छी कमाई का जरिया भी बन सकती है.
Required Return
हर महीने ₹20,000 कमाने के लिए ₹30 लाख के निवेश पर लगभग 8% सालाना रिटर्न की जरूरत होती है.
FDs vs Bonds
फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) और बॉन्ड, दोनों ही इनकम देने वाले लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं, लेकिन रिटर्न, लिक्विडिटी और जोखिम के मामले में ये एक-दूसरे से अलग होते हैं.
FD Monthly Income
7.5% की FD ब्याज दर पर, ₹30 लाख के निवेश से सालाना लगभग ₹2.25 लाख या हर महीने लगभग ₹18,750 की इनकम हो सकती है.
Bond Income Potential
8% रिटर्न देने वाले बॉन्ड में ₹30 लाख का निवेश करने पर सालाना लगभग ₹2.4 लाख मिल सकते हैं जो हर महीने लगभग ₹20,000 के बराबर है.
Safe Investment Option
FD को ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसमें मूल रकम सुरक्षित रहती है और रिटर्न पहले से तय होता है.
Higher Return Potential
बॉन्ड से FD के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, खासकर अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट या सरकारी बॉन्ड के मामले में.
Flexible Payout Options
बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज बॉन्ड के प्रकार पर निर्भर करता है कुछ बॉन्ड से हर महीने, हर तिमाही या सालाना इनकम मिलती है.
Choosing the Right Option
सही विकल्प आपके निवेश के लक्ष्यों पर निर्भर करता है FD सुरक्षा और स्थिरता के लिए सही हैं, जबकि ज्यादा रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए बॉन्ड बेहतर विकल्प हो सकते हैं.