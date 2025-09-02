इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, हो सकता है फैटी लिवर रोग

आजकल की बदलती जीवनशैली में फैटी लिवर डिज़ीज़ एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है। गलत खानपान, ज्यादा तेल-घी वाले भोजन, शराब का सेवनऔर तनाव जैसी आदतें हमारे लिवर पर बुरा असर डालती हैं। समय पर ध्यान न देने पर यह समस्या लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर तक का कारण बन सकती है।आइए जानते हैं वे चेतावनी संकेत, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।