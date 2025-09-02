इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, हो सकता है फैटी लिवर रोग
आजकल की बदलती जीवनशैली में फैटी लिवर डिज़ीज़ एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है। गलत खानपान, ज्यादा तेल-घी वाले भोजन, शराब का सेवनऔर तनाव जैसी आदतें हमारे लिवर पर बुरा असर डालती हैं। समय पर ध्यान न देने पर यह समस्या लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर तक का कारण बन सकती है।आइए जानते हैं वे चेतावनी संकेत, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
लगातार थकान और कमजोरी
अगर आप बिना किसी मेहनत या काम के ही अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। लिवर शरीर को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाता है।
पेट में भारीपन और असहजता
फैटी लिवर होने पर अक्सर पेट के दाहिनी ओर ऊपरी हिस्से में भारीपन या हल्का दर्द महसूस होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि लिवर की कोशिकाओं में चर्बी जमा होने से वह सूजने लगता है।
भूख कम लगना और उल्टी जैसा महसूस होना
फैटी लिवर का एक आम लक्षण भूख का कम लगना है। कई बार खाना खाने का मन नहीं करता या थोड़ी मात्रा खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होता है।
अचानक वजन कम होना या बढ़ना
लिवर की खराबी से शरीर का मेटाबॉलिज़्म गड़बड़ा जाता है। इसके कारण कुछ लोगों का वजन अचानक बढ़ने लगता है, जबकि कुछ का वजन तेजी से घटने लगता है।
पीलिया (त्वचा और आंखों का पीला पड़ना)
ब लिवर सही से काम नहीं करता, तो शरीर में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट बढ़ने लगता है। इसके कारण त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ने लगता है।
शरीर में सूजन
फैटी लिवर की समस्या बढ़ने पर पैरों, टखनों और पेट में सूजन आ सकती है। इसे मेडिकल भाषा में एडीमा कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर प्रोटीन और खून को नियंत्रित करने वाले तत्व सही से नहीं बना पाता।
