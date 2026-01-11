  • Home>
  • Gallery»
  • Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम

Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम

Fatima Sana Shaikh Birthday: आज Fatima Sana Shaikh का जन्मदिन है. Dangal से पहचान बनाने वाली फातिमा ने अपनी मेहनत, टैलेंट और सादगी से बॉलीवुड में खास जगह बनाई. इस खास दिन पर जानिए उनकी लाइफ, करियर, नेट वर्थ और उनसे जुड़ी चर्चित बातें-


By: sanskritij jaipuria | Published: January 11, 2026 8:57:25 AM IST

Follow us on
Google News
fatima shana shaikh birthday 1 - Photo Gallery
1/9

फातिमा सना शेख जन्मदिन

फातिमा सना शेख एक बेहद ही शानदार एक्ट्रेस है और आज वो अपना जन्मदिन मना रही है. इसी खास मौके पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ कुछ बातें.

You Might Be Interested In
fatima shana shaikh birthday 2 - Photo Gallery
2/9

कुल नेट वर्थ (Net Worth)

News18 की रिपोर्ट की मानें तो फातिमा सना शेख की अनुमानित कुल नेट वर्थ लगभग ₹80 करोड़ के आसपास बतायी जाती है. वो फिल्मों के लिए ₹40–80 लाख तक चार्ज करती हैं और कुछ बड़ी फिल्मों के लिए ₹1 करोड़ तक भी बताया जाता है.

Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery
3/9

जीवनशैली और पैसे के बारे में सच

Fatima ने खुद कहा है कि वो दिल्ली/मुंबई में रेंट पर रहती हैं और बहुत अमीर नहीं हैं, बल्कि अभी भी अपने करियर की चिंताओं को संभाल रही हैं.

You Might Be Interested In
Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery
4/9

शुरुआती संघर्ष

उन्होंने बताया है कि टेलीविजन इंडस्ट्री और शुरुआती दिनों में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे भुगतान देरी, काम के दवाब आदि.

fatima shana shaikh birthday 5 - Photo Gallery
5/9

सोशल मीडिया टीआरपी ड्रामा

Fatima सना शेख 2019 में एक अफवाह फैली कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर काला DP लगाया, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो पोस्ट नकली था और यह उनके कारण नहीं था.

fatima shana shaikh birthday 6 - Photo Gallery
6/9

विवाद: “होमव्रेकर” टैग

कुछ मीडिया और इंटरनेट पर उन्हें 'homewrecker' (घर-तोड़ने वाली) कहकर टैग किया गया, खासकर तब जब उनके और Aamir Khan के बीच अफवाहें उड़ीं.

Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery
7/9

अफेयर्स / डेटिंग अफवाहें (Affairs & Rumours)

Aamir Khan के साथ रोमांटिक लिंक-अप की अफवाहें खूब चलीं, खासकर Dangal के बाद, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं है. हाल ही में Vijay Varma के साथ डेटिंग अफवाहें भी बनीं, क्योंकि वे कई बार एक साथ देखे गए, लेकिन Fatima ने स्वयं कहा कि वह इस समय सिंगल हैं.

fatima shana shaikh birthday 8 - Photo Gallery
8/9

अफेयर्स के बारे में उनका खुला रुख

Fatima ने कहा है कि अफवाहों से उन्हें कभी-कभी असर हुआ करता था, लेकिन अब वो उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेतीं.

You Might Be Interested In
fatima shana shaikh birthday 9 - Photo Gallery
9/9

निजी जीवन और संबंधों पर सोच

उन्होंने रिश्तों और डेटिंग के बारे में खुलकर कहा है कि सभी रिश्ते सहज नहीं होते और टॉक्सिक रिलेशनशिप का सामना करना मुश्किल होता है.

Tags:
aamir khanabout Fatima Sana ShaikhFatima Sana ShaikhFatima Sana Shaikh birthdayFatima Sana Shaikh kissefatima sana shaikh net worth
Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery
Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery
Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery
Fatima Sana Shaikh Birthday: करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, ब्लैक प्रोफाइल को लेकर हुई थी ट्रोल, इन एक्टर्स संग जुड़ा नाम - Photo Gallery