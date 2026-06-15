  • Home>
  • Gallery»
  • कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील

कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील

Fathers Day 2026: पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं. फादर्स डे उनके इसी प्यार, त्याग और समर्पण को सम्मान देने का खास मौका होता है. हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है. इस खास दिन पर अगर आप भी अपने पापा को खुश करना चाहते हैं, तो कुछ छोटे-छोटे प्रयास उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकते हैं. आइए जानते हैं फादर्स डे को यादगार बनाने के 8 खास तरीके.


By: Ranjana Sharma | Published: June 15, 2026 5:56:30 PM IST

Follow us on
Google News
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
1/7

फादर्स डे क्यों है खास?

पिता बच्चों के पहले हीरो होते हैं. वे जीवनभर अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत करते हैं. फादर्स डे उनके प्रति आभार व्यक्त करने और उन्हें यह महसूस कराने का दिन है कि वे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं.

You Might Be Interested In
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
2/7

पापा के साथ बिताएं क्वालिटी टाइम

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय सबसे बड़ा उपहार है. फादर्स डे पर कुछ घंटे सिर्फ अपने पिता के लिए निकालें. उनके साथ बैठकर बातें करें, पुरानी यादें साझा करें और उनकी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हों.

कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
3/7

दिल से लिखें एक खास नोट

महंगे तोहफों से ज्यादा एक भावनात्मक पत्र या नोट पिता के दिल को छू सकता है. उन्हें बताएं कि उनकी सीख, संघर्ष और प्यार ने आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया.

You Might Be Interested In
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
4/7

पापा की पसंद का खाना बनाएं

अगर आपके पापा को कोई खास डिश पसंद है तो उसे घर पर बनाकर उन्हें सरप्राइज दें. परिवार के साथ बैठकर किया गया डिनर इस दिन को और भी यादगार बना सकता है.

कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
5/7

छोटा सा गिफ्ट, बड़ा सा प्यार

गिफ्ट महंगा हो यह जरूरी नहीं. उनकी पसंद की किताब, घड़ी, फोटो फ्रेम या कोई जरूरत की चीज उन्हें दी जा सकती है. उपहार में आपका प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है.

कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
6/7

एक प्यारा मैसेज भी कर सकता है कमाल

कई बार सिर्फ "आई लव यू पापा" या "थैंक यू पापा" जैसे शब्द भी उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. एक छोटा सा संदेश भी उनके लिए बहुत मायने रखता है.

You Might Be Interested In
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
7/7

महसूस कराएं कि वे आपके सुपरहीरो हैं

फादर्स डे का असली मकसद पापा को यह बताना है कि उनकी मेहनत, प्यार और त्याग की आप कितनी कद्र करते हैं. उन्हें गले लगाएं और दिल से धन्यवाद कहें.

Tags:
father s day 2026
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery
कब है फादर्स डे? सिर्फ गिफ्ट नहीं, एहसास दें! फादर्स डे पर पापा को कराएं स्पेशल फील - Photo Gallery