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टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले टॉप 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा!

टेस्ट क्रिकेट में 8,000 रन बनाना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए बहुत बड़ा मुकाम होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने इसे इतनी तेज़ी से हासिल किया कि इतिहास ही रच दिया. स्टीव स्मिथ से लेकर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ तक, जानिए टेस्ट में सबसे तेज़ी से 8 हज़ार रन बनाने वाले टॉप 5 दिग्गज बल्लेबाज़ों के बारे में.


By: Shivani Singh | Published: July 28, 2026 6:25:22 PM IST

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टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले टॉप 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा! - Photo Gallery
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स्टीव स्मिथ

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 8,000 रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ के नाम है. स्मिथ ने सिर्फ़ 151 पारियों में 8,000 टेस्ट रन पूरे किए. उन्होंने यह उपलब्धि 2022 में लाहौर में पाकिस्तान के ख़िलाफ एक मैच के दौरान हासिल की.

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कुमार संगकारा

इस लिस्ट में श्रीलंका के कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 152 पारियों में 8,000 रन बनाए. उन्होंने यह कारनामा 2010 में कोलंबो में भारत के ख़िलाफ़ एक मैच के दौरान किया. संगकारा को श्रीलंकाई क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज़ों में गिना जाता है.

सचिन तेंदुलकर - Photo Gallery
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सचिन तेंदुलकर

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 8,000 रन बनाने के मामले में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 154 टेस्ट पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. तेंदुलकर ने यह अहम मुकाम 2002 में किंग्स्टन में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ एक मैच के दौरान हासिल किया. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम है.

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गैरी सोबर्स

वेस्टइंडीज़ के पूर्व दिग्गज सर गैरी सोबर्स इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 157 टेस्ट पारियों में 8,000 रन बनाए और यह उपलब्धि 1974 में किंग्स्टन में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक मैच के दौरान हासिल की. उन्हें दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है.

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राहुल द्रविड़

भारत के पूर्व महान बल्लेबाज़ राहुल द्रविड़ ने 158 पारियों में 8,000 टेस्ट रन पूरे किए. सबसे तेज़ी से 8,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की लिस्ट में वह पांचवें नंबर पर हैं. द्रविड़ ने यह उपलब्धि 2005 में दिल्ली में श्रीलंका के ख़िलाफ़ एक मैच के दौरान हासिल की.

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