टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले टॉप 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा!

सचिन तेंदुलकर

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 8,000 रन बनाने के मामले में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 154 टेस्ट पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. तेंदुलकर ने यह अहम मुकाम 2002 में किंग्स्टन में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ एक मैच के दौरान हासिल किया. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम है.