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FASTag यूजर्स के लिए अलर्ट, 1 अप्रैल से महंगा होगा पास; आज आखिरी दिन

FASTag Annual Pass Rules Change: NHAI (National Highways Authority of India) का FASTag एनुअल पास 3,000 में खरीदने का आज आखिरी मौका है, 1 अप्रैल से कीमत 3,075 हो जाएगी. राजमार्ग यात्रा ‘Rajmarg Yatra’ ऐप या वेबसाइट से खरीद सकते हैं. यह पास 1 साल/200 टोल तक मान्य है और 2 घंटे में एक्टिव हो जाता है, केवल निजी वाहनों के लिए उपलब्ध है.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 31, 2026 6:26:29 PM IST

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आज आखिरी मौका सस्ते पास का

National Highways Authority of India (NHAI) के FASTag एनुअल पास को 3,000 में खरीदने का आज, 31 मार्च, आखिरी मौका है 1 अप्रैल 2026 से इसकी कीमत 75 बढ़कर 3,075 हो जाएगी

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75 रुपए की सीधी बचत

जो लोग अक्सर हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, उनके लिए यह पास फायदेमंद है आज खरीदने पर आप सीधे 75 बचा सकते हैं और पूरे साल के लिए टोल भुगतान आसान बना सकते हैं

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ऐप से खरीदना सबसे आसान

इस पास को खरीदने का सबसे आसान तरीका Rajmarg Yatra ऐप है इसे Play Store या App Store से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ आसान स्टेप्स में पास खरीद सकते हैं

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लॉगिन और FASTag लिंक करना

ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको अपना FASTag अकाउंट लिंक करना होगा इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित रहती है

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वाहन चयन और पेमेंट

होमपेज पर ‘FASTag Annual Pass’ विकल्प चुनकर वाहन की पात्रता जांचें इसके बाद 3,000 का भुगतान UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है

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वेबसाइट से भी विकल्प

अगर ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो NHAI या राजमार्ग यात्रा की वेबसाइट के जरिए भी पास खरीदा जा सकता है वहां VRN और FASTag ID दर्ज कर भुगतान पूरा करना होता है

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वैधता और एक्टिवेशन

यह पास 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग (जो पहले हो) तक मान्य रहता है भुगतान के बाद यह आमतौर पर 2 घंटे के भीतर एक्टिव हो जाता है

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जरूरी शर्तें

यह सुविधा केवल निजी वाहनों के लिए है, कमर्शियल वाहनों के लिए नहीं FASTag का सही तरीके से लगा होना और ब्लैकलिस्टेड न होना जरूरी है भुगतान के बाद SMS के जरिए रसीद भी मिलती है.

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