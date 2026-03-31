FASTag यूजर्स के लिए अलर्ट, 1 अप्रैल से महंगा होगा पास; आज आखिरी दिन

FASTag Annual Pass Rules Change: NHAI (National Highways Authority of India) का FASTag एनुअल पास 3,000 में खरीदने का आज आखिरी मौका है, 1 अप्रैल से कीमत 3,075 हो जाएगी. राजमार्ग यात्रा ‘Rajmarg Yatra’ ऐप या वेबसाइट से खरीद सकते हैं. यह पास 1 साल/200 टोल तक मान्य है और 2 घंटे में एक्टिव हो जाता है, केवल निजी वाहनों के लिए उपलब्ध है.