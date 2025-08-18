  • Home>
  • Gallery»
  • Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने

Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने

तृप्ति डिमरी बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अनोखे फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं और यही वजह है कि जब भी तृप्ति अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, तो वे आग की तरह वायरल हो जाती हैं। और हाल फिलहाल में ही  एक्ट्रेस ने फिर से ऐसी ही कुछ सेक्सी और बोल्ड तस्वीरें  अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जो आग की तरह फैल रही हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 18, 2025 14:11:57 IST
Follow us on
Google News
Tripati Dimri spread her beauty in a black dress - Photo Gallery
1/7

त्रिप्ती डिमरी ने काले ड्रेस में बिखेरा हुस्न का जलवा

त्रिप्ती डिमरी ने इस काले लेस वाले ड्रेस में कमाल का जलवा बिखेरा है। गहरे कट और स्लिट से उसका बोल्ड और सेक्सी अंदाज साफ झलक रहा है। लहराती बाल त्रिप्ती डिमरी की हॉटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा रहा हैं, जो हर नजर को अपनी ओर खींचती है।

Tripti Dimri looked beautiful in a purple dress - Photo Gallery
2/7

पर्पल ड्रेस में त्रिप्ती डिमरी लगी हुस्न की पारी

त्रिप्ती डिमरी की पर्पल ड्रेस ने हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसे देखने के बाद उनके फैंस उनके और भी ज्यादा दीवाने हो गए हैं।ये फोटो उनकी सोशल मीडिया पर आग लगा रही है।

Tripti Dimri gave a sizzling pose in this red velvet dress - Photo Gallery
3/7

ट्रिप्ती डिमरी इस रेड वेलवेट ड्रेस में दिया सिजलिंग पोज

ट्रिप्ती डिमरी ने इस रेड वेलवेट ड्रेस में ऐसा जलवा बिखेरा कि हर किसी की निगाह ट्रिप्ती पर ही टहर गई हैं । उनकी स्मोकिंग हॉट अदाएं, डीप नेकलाइन और हाई स्लिट ने इस लुक को सुपर सिजलिंग बना दिया है। रेड लिप्स और मिडनाइट वेव्स हेयर ने उनकी सेक्सी को और भी ज्यादा उभार दिया है।

Tripati Dimri's red latex dress sets the internet on fire - Photo Gallery
4/7

ट्रिप्ती डिमरी की लाल लेटेक्स ड्रेस ने इंटरनेट पर लगाई आग

ट्रिप्ती डिमरी की इस लाल लेटेक्स ड्रेस में अदाएं कहर बरपा रही हैं।उनकी हर कर्व से सिजलिंग कॉन्फिडेंस झलक रहा है और साथ बालों की लहर और स्मोल्डरिंग लुक ने इस फोटो को और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी बना दिया है ।

Tripti Dimri's silver dress made her fans crazy - Photo Gallery
5/7

तृप्ति डिमरी की सिल्वर ड्रेस ने किया फैंस को दीवाना

ट्रिप्ती दीमरी इस फोटो में उनकी हॉटनेस लोगों को उनका और भी ज्यादा दीवाना बना रही है । ट्रिप्ती दीमरी हर पोज में ग्लैमर और सिजलिंग सेक्सीनेस का तड़का झलक रहा है।उसकी आँखों की गहराई और मुस्कान किसी को भी दीवाना बना रहा हैं।

tripti dimri glitter dress sexy look - Photo Gallery
6/7

ट्रिप्ती दीमरी ग्लिटर ड्रेस सेक्सी लुक

ट्रिप्ती दीमरी इस ब्लैक ग्लिटर ड्रेस में बेहद हॉट और सेक्सी लग रही हैं। उनकी हर अदा में है एक कशिश, जो फैनस के दिलों को धड़काने और ज्यादा बढ़ा देती है । उनकी इस फोटो को देखने के बाद लोग और भी ज्यादा दीवाने हो गए है उनके ।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने - Photo Gallery
Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने - Photo Gallery
Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने - Photo Gallery
Tripti Dimri की बोल्ड और सेक्सी ड्रेसेस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल , तस्वीरे देख फैंस हुए दीवाने - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?