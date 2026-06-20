खतरों के खिलाड़ी-15 में नजर आएंगी इम्तियाज़ अली की फेमस मूवी एक्ट्रेस, कास्टिंग काउच पर तोड़ी चुप्पी, कहा- डायरेक्टर फ्रॉड था, उसने घर बुलाकर…

Farhana Bhat Casting Couch Story: अपनी फिल्मों में महिलाओं को खूबसूरती से दर्शाने वाले इम्तियाज अली की लैला-मजनू को आपको याद होगी. फिल्म ने पहले कश्मीर में काफी लोकप्रियता बटोरी, फिर इसके गानों ने देश के युवाओं के दिनों में जगह बनाई, फिल्म एक लव स्टोरी पर बेस्ड थी. यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि इस मूवी की मशहूर एक्ट्रेस अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस अजय देवगन और सलमान खान के नजर आ चुकी हैं. हम बात कर रहे हैं बिग बॉस-19 की रनर अप फरहाना भट्ट की. जिन्होंने लैला-मजनू मूवी में जसमीत का किरदार निभाया था. अब एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.