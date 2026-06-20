खतरों के खिलाड़ी-15 में नजर आएंगी इम्तियाज़ अली की फेमस मूवी एक्ट्रेस, कास्टिंग काउच पर तोड़ी चुप्पी, कहा- डायरेक्टर फ्रॉड था, उसने घर बुलाकर…
Farhana Bhat Casting Couch Story: अपनी फिल्मों में महिलाओं को खूबसूरती से दर्शाने वाले इम्तियाज अली की लैला-मजनू को आपको याद होगी. फिल्म ने पहले कश्मीर में काफी लोकप्रियता बटोरी, फिर इसके गानों ने देश के युवाओं के दिनों में जगह बनाई, फिल्म एक लव स्टोरी पर बेस्ड थी. यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि इस मूवी की मशहूर एक्ट्रेस अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस अजय देवगन और सलमान खान के नजर आ चुकी हैं. हम बात कर रहे हैं बिग बॉस-19 की रनर अप फरहाना भट्ट की. जिन्होंने लैला-मजनू मूवी में जसमीत का किरदार निभाया था. अब एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.
नहीं बनना चाहती थीं स्टार
फरहाना भट्ट ने बताया कि जब उन्हें लैला-मजनू में काम करने का मौका मिला तो वो अच्छी-खासी रकम मिली लेकिन उन्होंने स्टार बनने के बारे में नहीं सोचा था.
करियर
जर्नलिज्म से करियर शुरू करने वाली फरहाना भट्ट ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया, लैला मजनू के बाद सिविल सर्विसेस की तैयारी करने चली गईं लेकिन ज्योतिष के कहने पर शो बिज में वापसी की और बिग बॉस-19 की रनर अप नाम कमाया.
इम्तियाज अली के साथ किया काम
फरहाना भट्ट इम्तियाज अली और साजिद अली जैसे निर्देशकों के साथ काम कर चुकी हैं. बिग बॉस में सलमान और अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन में कश्मीरी पत्रकार का किरदार भी बखूबी निभाया.
खतरों के खिलाड़ी सीजन 15
जल्द फरहाना भट्ट खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आएंगी. शो में रोहित शट्टी जैसे लीजेंड भी शामिल होंगे. फरहाना कहती है कि इस शो के जरिए मैं अपनी पर्सनैलिटी को नए तरीके से एक्सप्लोर करना चाहती हूं.
कास्टिंग काउच की खोली पोल
करियर के शुरुआती दिनों में फरहाना को एक महिला ने बॉलीवुड फिल्म का झांसा देकर मुंबई के एक होटल में बुलाया और वहां से डायरेक्टर के घर देर रात तक रोका. फरहाना ने कहा कि जब फिल्म का कांट्रेक्ट मिला तो मैं पढ़कर मुझे गड़बड़ी का अहसास हुआ.
डायरेक्टर फ्रॉड था..
ऐसे में मुंबई बुलाने वाली महिला को कॉल करके तुरंत आने को कहा. वो तो नहीं आई लेकिन डायरेक्टर ने अपने कमरे में बुला लिया. फरहाना कहती हैं कि मैं काफी डर गई थी और हाथों में एक फूलदान उठा लिया.
जैसे-तैसे खुद को बचाया
फरहाना ने अपनी फ्रेंड से कहा कि डायरेक्टर गलत हरकत करेगा तो वो फूलदान से अटैक कर देंगी. फिर बाद में प्रैशर बनाकर अपने और अपनी फ्रेंड के लिए वापसी की टिकट का इंतजाम किया और श्रीनगर वापस आ गई.
नहीं छोड़ेंगी एक्टिंग
फरहाना कहती है कि स्ट्रगल के दौरान कई बार एक्टिंग छोड़ने का विचार बना लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि कश्मीर की लड़कियां उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं.