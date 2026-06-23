4 महीने की तगड़ी क्लास, कथक की ट्रेनिंग और कई लुक टेस्ट; फराह खान ने ऐसे तराशा था दीपिका का टैलेंट
Farah Khan on Deepika Padukone Debut: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में शांति प्रिया का रोल निभाकर उन्होंने इतिहास रच दिया था. फिल्म में शाहरुख और दीपिका की जोड़ी की काफी तारीफ भी हुई. न्यूकमर होने के बावजूद भी उन्होंने शाहरुख के साथ अपनी केमस्ट्री बहुत बखुबी से जामाई. हालांकि, फराह खान ने बताया है कि इसके लिए दीपिका को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी.
फराह खान ने बताया दीपिका से एक्टिंग करवाना नहीं था आसान
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उन्हें लॉन्च करने के लिए फराह खान ने बहुत मेहनत की थी. शाहरुख खान के साथ अपनी पहली फिल्म पाना दीपिका के लिए भी आसान नहीं था.
फराह ने दीपिका को कथक डांस की ट्रेनिंग दी
फराह ने बताया कि उन्होंने दीपिका को एक्टिंग सीखने के लिए भेजा, उन्हें कथक डांस की ट्रेनिंग दी और 10 दिनों के लिए सेट पर भी बुलाया. असल में, फराह खान हाल ही में दीया मिर्जा के घर उनके कुकिंग व्लॉग के एक एपिसोड के लिए गई थीं.
फराह ने दीपिका को बॉलीवुड में डेब्यू से पहले अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल भेजा
इस दौरान उन्होंने बताया कि दीपिका को बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि जब पादुकोण को फिल्म ओम शांति ओम में कास्ट किया गया था, तो उन्हें सबसे पहले अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल भेजा गया था. उन्हें एक्टिंग क्लास दी गईं. जहां उन्होंने तीन से चार महीने ट्रेनिंग ली. इसके बाद ही दीपिका के साथ उनकी बॉन्डिंग हुई.
दीपिका ने फराह को दिए कई लुक टेस्ट
फराह ने बताया कि इसके अलावा, अपने किरदार को सबसे अच्छे से निभाने के लिए, दीपिका ने कई लुक टेस्ट दिए. उन्होंने यह भी बताया कि दीपिका की शूटिंग दूसरे स्टार्स के 10 दिन बाद शुरू होती थी, क्योंकि इन 10 दिनों में, दीपिका बस देखती थीं कि सब कैसे काम कर रहे हैं.
दीपिका को ट्रेनिंग देने के पीछे क्या था फराह खान का मकसद?
फराह यह पक्का करना चाहती थीं कि कोई यह न सोचे कि कोई न्यूकमर शाहरुख खान के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, या उन्हें गलत महसूस होगा. वह उन्हें उनकी हीरोइन के तौर पर एक्टिंग करने के लिए तैयार कर रही थीं.
2007 की सबसे बड़ी हिट थी ओम शांति ओम
फराह ने यह भी बताया कि दीपिका ने इस दौरान बहुत कुछ सीखा, और इसीलिए उन्होंने फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस दी. ओम शांति ओम में दीपिका और शाहरुख खान दोनों ने डबल रोल किए थे. यह 2007 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, और इससे दीपिका के करियर की शुरुआत हुई.