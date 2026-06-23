4 महीने की तगड़ी क्लास, कथक की ट्रेनिंग और कई लुक टेस्ट; फराह खान ने ऐसे तराशा था दीपिका का टैलेंट

Farah Khan on Deepika Padukone Debut: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में शांति प्रिया का रोल निभाकर उन्होंने इतिहास रच दिया था. फिल्म में शाहरुख और दीपिका की जोड़ी की काफी तारीफ भी हुई. न्यूकमर होने के बावजूद भी उन्होंने शाहरुख के साथ अपनी केमस्ट्री बहुत बखुबी से जामाई. हालांकि, फराह खान ने बताया है कि इसके लिए दीपिका को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी.