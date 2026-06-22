आप जिसे समझ रहे थे बॉयफ्रेंड, वो तो पतिदेव निकले! शफक नाज़ की सीक्रेट मैरिज ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को किया सन्न, शेयर की रोमेंटिक Pics!

Shafaq Naaz Revealed Secret Marriage: मशहूर टीवी एक्ट्रेस शफक नाज़ ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक ऐसी बात शेयर की जो उन्होंने पिछले 2 साल तक पूरी दुनिया से छिपाकर रखी. एक्ट्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सिर्फ उनके फैन्स के ही नहीं, बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया है. शफक नाज़ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उनकी शादी हो गई है और पहली बार अपने पति जीशान को अपने फॉलोअर्स से मिलवाया. पोस्ट की गई तस्वीरें मस्कट ट्रिप की बताई जा रही हैं जिसमें शफक अपने हसबैंड जीशान के साथ रोमेंटिक पल एंजॉय करती नजर आ रही हैं. दोनों ने हाथों में हाथ डालकर एक साथ बेहद खूबसूरत पल शेयर किए हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस ने एक ब्रेसलेट भी पहना हुआ है जिस पर कपल के नाम मेंशन है. आप भी एक नजर डालें खूबसूरत तस्वीरों पर-