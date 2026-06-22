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आप जिसे समझ रहे थे बॉयफ्रेंड, वो तो पतिदेव निकले! शफक नाज़ की सीक्रेट मैरिज ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को किया सन्न, शेयर की रोमेंटिक Pics!

Shafaq Naaz Revealed Secret Marriage: मशहूर टीवी एक्ट्रेस शफक नाज़ ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक ऐसी बात शेयर की जो उन्होंने पिछले 2 साल तक पूरी दुनिया से छिपाकर रखी. एक्ट्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सिर्फ उनके फैन्स के ही नहीं, बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया है. शफक नाज़ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उनकी शादी हो गई है और पहली बार अपने पति जीशान को अपने फॉलोअर्स से मिलवाया. पोस्ट की गई तस्वीरें मस्कट ट्रिप की बताई जा रही हैं जिसमें शफक अपने हसबैंड जीशान के साथ रोमेंटिक पल एंजॉय करती नजर आ रही हैं. दोनों ने हाथों में हाथ डालकर एक साथ बेहद खूबसूरत पल शेयर किए हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस ने एक ब्रेसलेट भी पहना हुआ है जिस पर कपल के नाम मेंशन है. आप भी एक नजर डालें खूबसूरत तस्वीरों पर-


By: Kajal Jain | Last Updated: June 22, 2026 12:31:32 PM IST

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शफक नाज ने 2024 में कर ली थी शादी - Photo Gallery
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शफक नाज ने 2024 में कर ली थी शादी

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस शफक नाज़ ने एक मैसेज भी शेयर किया है. कैप्शन में लिखा है कि फेवरेट पर्सन के साथ 31.10.2024 में शादी कर ली थी और पिछले 1.5 साल से खुशनुमा जीवन जी रहे हैं. मिलिए मेरे हसबैंड से 'जीशान'. एक्ट्रेस ने बताया कि अपने शादी को प्राइवेट रखने और लाइफ के खास पड़ाव को दूर रखने का फैसला किया था.

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कपल्स को मिला फैन्स का प्यार

शफक नाज़ की फोटोज को फैन्स का खूब प्यार मिल रहा है. उनके कमेंट सेक्शन में फैन्स ने शुभकामनाएं दी हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने हसबैंड के साथ बीच साइड इंजॉय करती नजर आ रही हैं. शफक ने रेड कलर का टॉप और सफेद ट्राउजर पहना है जबकि हसबैंक जीशान ने नेवी ब्लू शर्ट और जींस पहनकर कैचुअल लुक रखा है.

कौन हैं शफक नाज़ के पति जीशान? - Photo Gallery
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कौन हैं शफक नाज़ के पति जीशान?

टीवी एक्ट्रेस शफक नाज़ के पति जीशान मस्कट बेस्ड बिजनेसमैन हैं. एक्ट्रेस ने पिछले साल नवंबर में पति जीशान के साथ रोमेंटिक तस्वीरें भी शेयर की थीं, जिसका कैप्शन लिखा था 'घर'. हालांकि फैन्स उस समय जीशान को लेकर अटकलें लगाते रहे लेकिन एक्ट्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिली था. अब शादी के 1.5 साल हो चुका है. इस दौरान एक्ट्रेस कई बार जीशान की पिक्स पोस्ट करती रहीं लेकिन आइडेंटिटी को छिपाए रखा था.

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इतने दिन तक क्यों छिपाई शादी?

रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस शफक नाज़ और पति जीशान लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते थे. लेकिन दोनों के परिवारों के बीच गलतफहमियों की वजह से कई बार शादी होते-होते टल गई. हालांकि इस बीच दोनों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत किया और एक साथ रिलेशनशिप में रहे. एक्ट्रेस ने बताया था कि अभी शादी नहीं हो रही लेकिन वो एक साथ ही रहेंगे और सही समय पर शादी कर लेंगे.

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शफक नाज़ का करियर

यूंतो शफक नाज़ ने टीवी के बेहद चर्चित सीरियल्स में काम किया है. लेकिन असली पहचान मिली स्टार प्लस पर 2013 में रिलीज हुए महाभारत सीरियल से, जिसमें एक्ट्रेस ने कुंती का रोल किया था. शफक को 2014 में चिड़ियाघर में मयूरी के किरादर में देखा गया था. वो फेमस टीवी एक्ट्रेस फलक नाज की बहन हैं. जो इसमें सपना बाबुल का... बिदाई, संस्कार लक्ष्मी, क्राइम पेट्रोल, शुभ विवाह, अदालत, गुमराह, सावधान इंडिया, कुल्फी कुमार बाजेवाला, लाल इश्क और गुम है किसी के प्यार में... जैसे तमाम सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं.

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