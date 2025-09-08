Lata Mangeshkar की आवाज और Helen के जलवा, इन दोनों की सदाबहार जोड़ी ने बनाया डांस फ्लोर को हिट

Lata Mangeshkar Party Songs: लता मंगेशकर और हेलेन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार डांस नंबर दिए। मेरा नाम चिन चिन चू, पिया तू अब तो आ जा, ओ हसीना ज़ुल्फों वाली और हॉटों में ऐसी बात जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। लता जी की सुरीली आवाज और हेलेन की अदाओं ने इन गीतों को हमेशा के लिए अमर बना दिया।