Famous Mughlai Cuisine in India : कुछ खांस मुगलई नॉनवेज डिशेज जिनकी खुशबू से ही, आप हो जाएंगे इनके फैन

Famous Mughlai Cuisine in India : भारत की खानपान संस्कृति बेहद विविध और समृद्ध है। यहां हर क्षेत्र का अपना अलग स्वाद और पकाने का तरीका देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम भारतीय खानों में शाही स्वाद की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मुगलों का है। मुगल काल के दौरान कई ऐसे खाना भारत आए जो आज भी लोगों के स्वाद का हिस्सा हैं। खासकर नॉन-वेजिटेरियन डिशेस में उनका असर सबसे ज्यादा दिखता है। मुगलों को रसीले और मसालेदार मांसाहारी खाना पसंद थे। उन्होंने ग्रेवी, दही, सूखे मेवे, केसर और सुगंधित मसालों का इस्तेमाल कर डिशेस को एक शाही अंदाज दिया।