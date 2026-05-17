क्या आपने खाई हैं आम की ये लाजवाब डिशेज? हर देश में अलग अंदाज में पसंद किया जाता है मैंगो
आम्रस
भारत में, आम्रस गर्मियों के मौसम के सबसे पसंदीदा पकवानों में से एक है. इसे पारंपरिक रूप से पूरी के साथ खाया जाता है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में. पके आमों के गूदे से बना यह पकवान बेहद स्वादिष्ट होता है.
आम का अचार
आम का अचार पाकिस्तान और भारत दोनों में बहुत मशहूर है. मसालों और तेल के मिश्रण से बना यह अचार खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देता है.
मैंगो स्टिकी राइस
थाईलैंड का मैंगो स्टिकी राइस पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है. इसमें मीठे चिपचिपे चावल, नारियल का दूध और ताज़े आम होते हैं. इस डेज़र्ट को स्वाद और बनावट का एक शानदार मेल माना जाता है.
मैंगो साल्सा
मैंगो साल्सा मेक्सिको में बहुत मशहूर है. इसमें आमों को प्याज़, टमाटर, नींबू और कई तरह के मसालों के साथ मिलाया जाता है. इसे आमतौर पर स्नैक्स और ग्रिल्ड पकवानों के साथ परोसा जाता है.
मैंगो मोची
जापान में, मैंगो मोची एक मशहूर मीठा पकवान है. इसे चावल के आटे से बनाया जाता है और इसमें आम भरा होता है, जो इसे एक अलग और अनोखा स्वाद देता है.
मैंगो करी
श्रीलंका में, कच्चे और पके दोनों तरह के आमों का इस्तेमाल करके एक मसालेदार करी बनाई जाती है. नारियल और मसालों से बना यह पकवान चावल के साथ परोसे जाने पर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है.
मैंगो चीजकेक
मैंगो चीजकेक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत पसंद किया जाने वाला डेजर्ट है. इसे आम की प्यूरी और क्रीम चीज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिससे इसे एक स्वादिष्ट, फलों जैसा और क्रीमी स्वाद मिलता है.