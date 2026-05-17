क्या आपने खाई हैं आम की ये लाजवाब डिशेज? हर देश में अलग अंदाज में पसंद किया जाता है मैंगो

Famous Mango Dishes: जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, हर कोई बेसब्री से आमों का इंतज़ार करता है. फलों का राजा कहे जाने वाले आम को दुनिया भर में इसके स्वाद, खुशबू और मिठास के लिए पसंद किया जाता है. जहां लोग आमतौर पर मैंगो शेक, जूस, या बस कटे हुए आमों का मज़ा लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग देशों में आमों से कई दिलचस्प पकवान भी बनाए जाते हैं? ऐसे में चलिए विस्तार से जानें आमों से बनने वाले 7 मशहूर पकवानों के बारे में जानें.