‘गरबा क्वीन’ फाल्गुनी पाठक के 6 सुपरहिट सॉन्ग, जब पंडाल में बजते हैं तो डांडिया लवर्स खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते!
डांडिया और गरबा की क्वीन फाल्गुनी पाठक के बिना हर साल नवरात्रि का त्योहार जैसे अधूरा सा लगता है. जब सितंबर-अक्टूबर के महीने में हवा में हल्की ठंडक घुलने लगती है और ढोल-नगाड़ों की थाप गूंजती है, तो हर किसी के पैर थिरकने को बेताब हो जाते हैं. 90 के दशक के वो गोल्डन दिन हों या आज का दौर, फाल्गुनी की सुरीली आवाज और उनके सदाबहार गाने आज भी देश-दुनिया के हर गरबा ग्राउंड में छा जाते हैं. उनके गानों की एक अलग ही मैजिक है जो हर उम्र के लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है. अगर आप भी इस नवरात्रि अपने दोस्तों और परिवार के साथ डांडिया नाइट को सुपर-डुपर हिट बनाना चाहते हैं, तो फाल्गुनी के ये 6 आइकॉनिक गाने आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होने चाहिए, जो आज भी हर दिल पर राज करते हैं. आइए डालते हैं उन 6 सुपरहिट गानों पर एक नजर जो हर सेलिब्रेशन की शान बढ़ाते हैं.
6. सावन में
भले ही नवरात्रि का त्यौहार शरद ऋतु या आश्विन मास में आता हो, लेकिन फाल्गुनी पाठक का यह सदाबहार गाना 'सावन में' हर सीजन में गरबा नाइट्स की जान बना रहता है. इसकी सुरीली आवाज और मानसून के रोमांस से जुड़ा इसका फ्लेवर लोगों के दिलों पर आज भी राज करता है. इस पर डांस किए बिना हर नवरात्रि अधूरी सी लगती है.
5. अइयो रामा
फाल्गुनी पाठक का गाना 'अइयो रामा' ट्रेडीशनल और मॉर्डन म्यूजिक का एक बेहतरीन मेल है. इसकी क्लासिक धुन सुनते ही पैरों में अपने आप घुंघरू बजने जैसी फीलिंग आने लगती है. गरबा के दौरान जब यह गाना बजता है, तो पूरा माहौल उत्सव के रंग में पूरी तरह रंग जाता है.
4. ओ पिया ओ पिया
अपने एनर्जेटिक म्यूजिक और बेहतरीन बीट्स के लिए जाना जाने वाला 'ओ पिया पिया' गाना गरबा प्रेमियों का ऑल-टाइम फेवरेट है. इस गाने पर गरबा खेलते वक्त जो एनर्जी ग्राउंड पर देखने को मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. यह ट्रैक हर किसी को अपने साथ ताल से ताल मिलाने के लिए मजबूर कर देता है.
3. मेरी चुनर उड़ उड़ जाए
प्यार और मासूमियत से भरा यह खूबसूरत गाना फाल्गुनी पाठक के सबसे बेहतरीन रोमांटिक और एनर्जेटिक ट्रैक्स में से एक है. इसकी प्यारी सी बीट्स और वीडियो की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं. जब यह गाना नवरात्रि की रातों में बजता है, तो माहौल पूरी तरह से जादुई और खुशनुमा हो जाता है.
2. मैंने पायल है छनकाई
90 के दशक का यह आइकॉनिक गाना आज भी यूथ और बच्चों के बीच उतना ही पॉपुलर है जितना तब था. जब पंडाल में इस गाने की शुरुआत होती है, तो हर कोई अपनी सहेलियों या पार्टनर के साथ गोल घेरा बनाकर झूमने को मजबूर हो जाता है. यह गाना आज भी हर डीजे पार्टी की शान माना जाता है.
1. चूड़ी जो खनकी हाथों में
फाल्गुनी पाठक का यह सुपरहिट गाना हर साल नवरात्रि के सीजन में हर गली-मोहल्ले और गरबा ग्राउंड पर सबसे पहले गूँजता है. इसकी सुरीली धुन और हाथों की खनकती चूड़ियों पर बना यह ट्रैक डांडिया खेलने वालों में एक अलग ही जोश भर देता है. इस गाने पर घूम-घूमकर गरबा करना हर किसी का सपना होता है.