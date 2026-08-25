‘गरबा क्वीन’ फाल्गुनी पाठक के 6 सुपरहिट सॉन्ग, जब पंडाल में बजते हैं तो डांडिया लवर्स खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते!

डांडिया और गरबा की क्वीन फाल्गुनी पाठक के बिना हर साल नवरात्रि का त्योहार जैसे अधूरा सा लगता है. जब सितंबर-अक्टूबर के महीने में हवा में हल्की ठंडक घुलने लगती है और ढोल-नगाड़ों की थाप गूंजती है, तो हर किसी के पैर थिरकने को बेताब हो जाते हैं. 90 के दशक के वो गोल्डन दिन हों या आज का दौर, फाल्गुनी की सुरीली आवाज और उनके सदाबहार गाने आज भी देश-दुनिया के हर गरबा ग्राउंड में छा जाते हैं. उनके गानों की एक अलग ही मैजिक है जो हर उम्र के लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है. अगर आप भी इस नवरात्रि अपने दोस्तों और परिवार के साथ डांडिया नाइट को सुपर-डुपर हिट बनाना चाहते हैं, तो फाल्गुनी के ये 6 आइकॉनिक गाने आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होने चाहिए, जो आज भी हर दिल पर राज करते हैं. आइए डालते हैं उन 6 सुपरहिट गानों पर एक नजर जो हर सेलिब्रेशन की शान बढ़ाते हैं.