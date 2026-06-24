छुट्टियों का मजा पड़ सकता है महंगा! ट्रैवल बुकिंग से पहले जान लें फर्जी वेबसाइट की ये खतरनाक पहचान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
छुट्टियों का मौसम शुरू होते ही WhatsApp, Facebook और Instagram पर “80% की छूट”, “सिर्फ ₹9,999 में दुबई टूर” और “बहुत कम कीमत पर यूरोप ट्रिप” जैसे आकर्षक ऑफर दिखने लगते हैं. इन डील्स के लालच में आकर कई लोग तुरंत पेमेंट कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वेबसाइट पूरी तरह से फर्ज़ी थी. नतीजतन न सिर्फ उनके घूमने-फिरने के प्लान खराब हो जाते हैं, बल्कि उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं.
Check the Website URL
बुकिंग करने से पहले हमेशा वेबसाइट का पता (URL) चेक करें. गलत स्पेलिंग, एक्स्ट्रा कैरेक्टर या अजीब डोमेन एक्सटेंशन नकली ट्रैवल वेबसाइट के संकेत हो सकते हैं.
Beware of Unrealistic Discounts
अगर कोई हॉलिडे पैकेज, होटल या फ़्लाइट डील मार्केट रेट से बहुत सस्ती लग रही है, तो यह लोगों को फंसाने के लिए किया गया स्कैम हो सकता है.
Examine Website Quality
खराब डिजाइन, स्पेलिंग की गलतियां, टूटे हुए लिंक और कम क्वालिटी वाली इमेज धोखाधड़ी वाली ट्रैवल वेबसाइट के आम संकेत हैं.
Verify Reviews and Company Information
कोई भी पेमेंट करने से पहले स्वतंत्र कस्टमर रिव्यू, कॉन्टैक्ट डिटेल और कंपनी की ऑनलाइन मौजूदगी के बारे में जानकारी देखें.
Book Through Trusted Platforms
धोखाधड़ी का रिस्क कम करने के लिए एयरलाइन या होटल की ऑफिशियल वेबसाइट या जानी-मानी ट्रैवल बुकिंग साइट का इस्तेमाल करें.
Avoid Suspicious Payment Requests
अगर कोई सेलर पर्सनल बैंक अकाउंट, डायरेक्ट ट्रांसफर या अनऑफिशियल तरीकों से पेमेंट करने के लिए कहे तो सावधान रहें.
Don't Trust Social Media Ads Blindly
कई स्कैमर सोशल मीडिया विज्ञापनों के ज़रिए नकली ट्रैवल डील का प्रचार करते हैं. बुकिंग करने से पहले हमेशा ऑफर को वेरिफाई करें.
Protect Your Personal Information
संदिग्ध या वेरिफ़ाई न की गई वेबसाइटों पर कभी भी पासपोर्ट डिटेल, कार्ड की जानकारी, OTP या अन्य संवेदनशील डेटा शेयर न करें.