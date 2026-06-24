छुट्टियों का मजा पड़ सकता है महंगा! ट्रैवल बुकिंग से पहले जान लें फर्जी वेबसाइट की ये खतरनाक पहचान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

छुट्टियों का मौसम शुरू होते ही WhatsApp, Facebook और Instagram पर “80% की छूट”, “सिर्फ ₹9,999 में दुबई टूर” और “बहुत कम कीमत पर यूरोप ट्रिप” जैसे आकर्षक ऑफर दिखने लगते हैं. इन डील्स के लालच में आकर कई लोग तुरंत पेमेंट कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वेबसाइट पूरी तरह से फर्ज़ी थी. नतीजतन न सिर्फ उनके घूमने-फिरने के प्लान खराब हो जाते हैं, बल्कि उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं.