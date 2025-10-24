  • Home>
  • Gallery»
  • फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर!

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर!

आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के लंबे इस्तेमाल से आंखों पर बुरा असर पड़ता है. आंखों की थकान, सूखापन और जलन आम बात हो गई है. लेकिन अगर आप कुछ आसान आदतें अपनाएं, तो अपनी आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं. तो चलिए जानते है कुछ असरदार टिप्स के बारे में.

By: Komal Singh | Last Updated: October 24, 2025 12:53:45 PM IST

Follow us on
Google News
फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
1/9

रोज करें आई रोटेशन एक्सरसाइज

आंखों को घुमाने की एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है. दिन में 2-3 बार ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं आंखें घुमाने की आदत डालें, इससे थकान और जलन से राहत मिलेगी.

ड्राईनेस से बचने के लिए पलकें झपकाएं बार-बार

कंप्यूटर पर काम करते वक्त लोग कम पलक झपकाते हैं, जिससे आंखें सूख जाती हैं. हर 5-10 सेकंड में पलकें झपकाने की कोशिश करें ताकि आंखों की नमी बनी रहे और सूखापन या जलन न हो.

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
3/9

डाइट में शामिल करें विटामिन A और ओमेगा-3 फूड्स

गाजर, पालक, अंडे, अलसी और मछली जैसे फूड्स आंखों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. ये रेटिना को मजबूत करते हैं और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं से बचाते हैं.

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
4/9

सूरज की रोशनी में बाहर निकलें तो पहनें सनग्लासेस

यूवी किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. धूप में बाहर निकलते समय सनग्लास पहनें, इससे आंखें हानिकारक किरणों और धूल-मिट्टी से सुरक्षित रहती हैं.

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
5/9

आंखों को दें आराम

8 घंटे की नींद आंखों के लिए जरूरी है. कम नींद से आंखें सूज जाती हैं, डार्क सर्कल बनते हैं और दृष्टि पर असर पड़ता है. रोज समय पर सोना और उठना आंखों की सेहत सुधारता है.

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
6/9

स्क्रीन से दूरी बना कर रखें

मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते वक्त आंखों और स्क्रीन के बीच कम से कम 20 इंच की दूरी रखें. हर 20 मिनट बाद कुछ सेकंड के लिए नजरें दूर घुमाएं. इससे आंखों की थकान कम होगी.

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
7/9

ठंडे पानी से करें आंखों की सिंकाई

सुबह या रात को ठंडे पानी से आंखें धोने से सूजन, जलन और थकान कम होती है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और आंखों को फ्रेश रखता है.

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
8/9

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

धूम्रपान और ज्यादा जंक फूड से बचें, क्योंकि ये आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं. संतुलित आहार, योग और नियमित आंखों की जांच करवाने से आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9
Tags:
eye care tipshealthy eyes tipshome remedies for eye strainmobile eye healthprevent eye drynessscreen fatigue solutions
फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery
फोन चलते-चलते आंखें बोझिल हो गई है ? तो ये नेचुरल ट्रिक्स सिर्फ आपके लिए है जो बदल देंगी आपकी नजर! - Photo Gallery