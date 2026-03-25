Eye Color Personality: आंखों का रंग खोलता है आपके स्वभाव का राज, जानें क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

Eye Color Personality: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आंखों का रंग महिलाओं के व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाता है. काली आंखें आत्मविश्वास का प्रतीक मानी जाती हैं, भूरी आंखें मिलनसार और ईमानदार स्वभाव को दिखाती हैं, हरी आंखें रचनात्मकता का संकेत देती हैं, नीली आंखें संवेदनशीलता को दर्शाती हैं, जबकि हेजल आंखें साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होती हैं.