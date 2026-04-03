शादीशुदा जिंदगी पर संकट? एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग के बढ़ते ट्रेंड ने बढ़ाई चिंता; सामने आई हैरान करने वाली रिपोर्ट

Extramarital dating : डिजिटल दुनिया और बदलते समाज ने शादी और रिश्तों में भी बदलाव लाने शुरू कर दिए है. एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप Gleeden ने 4 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इस आंकड़े से पता लगता है कि भारत के लोग अब रिश्तों के अलावा बाहर भी अपनी फिलिंग्स और इच्छाओं को तलाशने लगे हैं. पुरुष अब भी लगभग 65 प्रतिशत अधिक यूजर्स हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिलाओं की संख्या बीते दो साल में 148 प्रतिशत बढ़ गई है. यह बदलाव एक नई सोच को दिखाता है.