बॉलीवुड कपल के extramarital affairs! अमिताभ बच्चन-जया से लेकर काजोल-अजय देवगन तक, जब सेलेब्रिटीज की शादीशुदा जिंदगी में तीसरे इंसान की हुई एंट्री

बॉलीवुड में कपल्स की शादीशुदा जिंदगी का लंबे समय तक चलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देखें तो यह शादीशुदा कपल्स और extramarital affairs की लंबी कहानी रहा है. हालांकि इनमें से कुछ कपल्स की शादी तो टूट गयी लेकिन, कुछ ने बहकते हुए क़दमों को संभाल लिया. यहां ऐसे ही बॉलीवुड के पॉवर कपल के बारे में बताया गया है, जिनके बीच में तीसरे इंसान की एंट्री हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिश्ते को संभाल लिया.