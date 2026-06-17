बॉलीवुड कपल के extramarital affairs! अमिताभ बच्चन-जया से लेकर काजोल-अजय देवगन तक, जब सेलेब्रिटीज की शादीशुदा जिंदगी में तीसरे इंसान की हुई एंट्री
बॉलीवुड में कपल्स की शादीशुदा जिंदगी का लंबे समय तक चलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देखें तो यह शादीशुदा कपल्स और extramarital affairs की लंबी कहानी रहा है. हालांकि इनमें से कुछ कपल्स की शादी तो टूट गयी लेकिन, कुछ ने बहकते हुए क़दमों को संभाल लिया. यहां ऐसे ही बॉलीवुड के पॉवर कपल के बारे में बताया गया है, जिनके बीच में तीसरे इंसान की एंट्री हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिश्ते को संभाल लिया.
अमिताभ और जया बच्चन
बॉलीवुड के सबसे मशहूर लेकिन असल में शादी न कर पाने वाले जोड़े, अमिताभ बच्चन और रेखा ने 1970 के दशक में दो अनजाने और श्री नटवरलाल जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया. उनकी पर्दे पर ज़बरदस्त केमिस्ट्री पर पर्दे के पीछे के अनकहे रोमांस की अफवाहें छाई रहीं. लेकिन बिग बी ने जया बच्चन से शादी की.
अजय देवगन और काजोल
एक प्रमुख फिल्म पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार, एक्शन हीरो अजय देवगन का अपनी फिल्म 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' की सह-कलाकार कंगना रनौत के साथ गुप्त संबंध था. काजोल, जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने वाली महिला नहीं हैं, ने कथित तौर पर अपने पति और घर को छोड़ने की धमकी दी थी. लेकिन ऐसा लगता है कि अब दोनों के बीच सुलह हो गई है और सब कुछ ठीक है.
शाहरुख और गौरी खान
बॉलीवुड में उस समय सनसनी फैल गई जब पारिवारिक जीवन को समर्पित शाहरुख खान के अपनी फिल्म 'डॉन' की सह-कलाकार प्रियंका चोपड़ा के साथ बढ़ते संबंधों की खबरें सामने आईं. 'डॉन 2' की शूटिंग के दौरान प्रियंका और शाहरुख काफी नजदीक आ गए थे, जिसके बाद गौरी खान से उनके रिश्ते काफी खराब हो गए थे, हालाँकि बाद में शाहरुख खान ने अपनी गलती सुधार ली थी.
ऋतिक और सुज़ैन
ऋतिक रोशन और सुजैन अब तो अलग हो चुके हैं, लेकिन जब वो साथ में थे, उस समय काइट्स फिल्म की शूटिंग के दौरान वो अपनी को-स्टार बारबरा मोरी के साथ काफी करीबी संबंध में थे, हालांकि इस खबर के ज्यादा फैलने से पहले ही वो बारबरा से अलग हो चुके थे.
राज और कृष्णा कपूर
राज कपूर और नरगिस का प्रेम प्रसंग 50-60 के दशक में काफी मशहूर था. इन दोनों अभिनेताओं ने आग (1948), बरसात (1949), आवारा (1951), श्री 420 (1955), चोरी चोरी (1956) और जागते रहो (1956) जैसी कई क्लासिक फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन राज कपूर 1988 में अपनी मृत्यु तक अपनी पत्नी कृष्णा के साथ विवाहित रहे और नरगिस सुनील दत्त की पत्नी बन गईं.