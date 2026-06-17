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बॉलीवुड कपल के extramarital affairs! अमिताभ बच्चन-जया से लेकर काजोल-अजय देवगन तक, जब सेलेब्रिटीज की शादीशुदा जिंदगी में तीसरे इंसान की हुई एंट्री

बॉलीवुड में कपल्स की शादीशुदा जिंदगी का लंबे समय तक चलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देखें तो यह शादीशुदा कपल्स और extramarital affairs की लंबी कहानी रहा है. हालांकि इनमें से कुछ कपल्स की शादी तो टूट गयी लेकिन, कुछ ने बहकते हुए क़दमों को संभाल लिया. यहां ऐसे ही बॉलीवुड के पॉवर कपल के बारे में बताया गया है, जिनके बीच में तीसरे इंसान की एंट्री हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिश्ते को संभाल लिया.


By: Shivangi Shukla | Last Updated: June 17, 2026 6:16:33 PM IST

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अमिताभ और जया बच्चन

बॉलीवुड के सबसे मशहूर लेकिन असल में शादी न कर पाने वाले जोड़े, अमिताभ बच्चन और रेखा ने 1970 के दशक में दो अनजाने और श्री नटवरलाल जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया. उनकी पर्दे पर ज़बरदस्त केमिस्ट्री पर पर्दे के पीछे के अनकहे रोमांस की अफवाहें छाई रहीं. लेकिन बिग बी ने जया बच्चन से शादी की.

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