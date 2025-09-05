क्या आप भी सितंबर की ठंडी हवाओं में चाहते हैं घूमना ? तो इन झीलों की सै जरूर करें

उत्तर–पूर्व भारत अपनी हरियाली और खुसबसूरत सी प्राकृतिक लेअउट के लिए जाना जाता है। इस जगह में झीलें सिर्फ पानी का समंदर नहीं, बल्कि धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व से भरी हैं। अगर सितम्बर में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आज हम आपको ऐसी आठ झीलों से मिलवाएंगे जो इस मौसम में अपनी शिमरिंग खूबसूरती और सुकून भरे माहौल के साथ निश्चित रूप से आपका दिल छू लेंगी।