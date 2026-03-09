Luxury 6 Food Items: दुनिया की 6 सबसे महंगे खाने, जिससे राज घरानों में सजते थे दस्तरखान; खासियत जान आज ही करेगा खरीदने का मन
Luxury 5 Food Items: कुछ लोगों के लिए, खाना सिर्फ पेट भरने से कहीं ज़्यादा है, यह एक मज़ेदार अनुभव के ज़्यादा करीब है , जिसमें सभी 5 इंद्रियां शामिल होती हैं, और उससे भी ज़्यादा. स्वाद से लेकर टेक्सचर तक, प्रीमियम गॉरमे अनुभव अपनी जगह बनाने के लिए सेंसरी अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं. और जब दुनिया के सबसे महंगे खाने की चीज़ों की बात आती है, तो सामग्री, पकाने और कटाई का तरीका भी बेहद खास होता है. यहां दुनिया भर के 5 सबसे महंगे खाने की चीज़ें हैं. चलिए जान लेते हैं ऐसी दिशों के बारे में जिन्हे आपने शायद ही कभी खाया हो.
बर्ड्स नेस्ट सूप
एशियन बर्ड सलाइवा सूप, जिसे बर्ड्स नेस्ट सूप के नाम से भी जाना जाता है, ये सूप स्विफ्टलेट पक्षियों के घोंसलों से बनाया जाता है, जो उनकी सख्त लार से बनता है. इन घोंसलों को साफ करने और भिगोने में बहुत मेहनत लगती है, और फिर उन्हें एक स्वादिष्ट शोरबे में धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे एक नाजुक, जिलेटिन जैसा टेक्सचर और हल्का उमामी फ्लेवर मिलता है. यह डिश पहले सिर्फ राजघरानों के लिए थी, क्योंकि चीनी कल्चर में बर्ड्स नेस्ट सूप दौलत और इज्ज़त की निशानी है. इसकी ज़्यादा कीमत इसलिए है क्योंकि इसे काटना मुश्किल होता है और इसे बनाने में ज़्यादा समय लगता है. असल में, माना जाता है कि इस सूप में न्यूट्रिशनल फायदे होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ में मदद करना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना और स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाना,
केसर
केसर, दुनिया का सबसे महंगा और दुर्लभ मसाला है, यह एक कीमती चीज़ है जिसका इस्तेमाल गार्निश के साथ-साथ भारतीय खाने के कई डिश और डेज़र्ट में एक ज़रूरी हिस्सा के तौर पर किया जाता है. इसका गहरा रंग एक नेचुरल फूड कलरिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है. हालांकि, केसर अक्सर सस्ते ऑप्शन के साथ मिलावट का शिकार हो जाता है. असली केसर गहरे, गहरे लाल या गहरे लाल रंग का होता है. नारंगी या पीले रंग का केसर न लें, क्योंकि ये अक्सर मिलावट दिखाते हैं.
अल्मास कैवियार
कैवियार को दुनिया की सबसे लग्ज़री डिशेज़ में से एक माना जाता है. असल में मछली के अंडे, या स्टर्जन मछली के अंडे, 25 में से सिर्फ़ 4 स्पीशीज़ ही ऐसे अंडे देती हैं जो खाने लायक होते हैं और उन्हें निकालने का प्रोसेस बहुत ही नाज़ुक होता है. 'अलामास' शब्द का मतलब होता है हीरा, और इसे 24 कैरेट सोने की पैकेजिंग में पैक किया जाता है और लंदन के पिकाडिली और कैवियार हाउस में बेचा जाता है.
चोकोपोलोजी ट्रफल
चॉकलेट का रोल्स रॉयस माने जाने वाले चोकोपोलोजी ट्रफल न सिर्फ़ एक लग्ज़री चीज़ है बल्कि 70% वलरोना डार्क चॉकलेट, क्रीम, चीनी, ट्रफल ऑयल और वनीला से बनी एक रेयर डिश है, जिस पर एक रेयर फ्रेंच पेरिगॉर्ड ट्रफल की कोटिंग और कोको पाउडर छिड़का होता है. ऑर्डर के आधार पर कस्टम-मेड, ये सिर्फ़ नॉरवॉक, कनेक्टिकट में डेनिश शेफ़ फ़्रिट्ज़ निप्सचिल्ड्ट की दुकान से बेचे जाते हैं.
मात्सुताके मशरूम
मात्सुताके मशरूम सिर्फ़ जापान, चीन और कोरिया में 25 साल से ज़्यादा पुराने चीड़ के पेड़ों पर मिलते हैं. कटाई का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जापान में सालाना फ़सल 1 किलो टन से भी कम होती है. मात्सुताके मशरूम कॉर्पोरेट दुनिया में एक कीमती तोहफ़ा हैं और सालों से जापानी कल्चर का हिस्सा रहे हैं.
युबारी किंग मेलन
युबारी किंग मेलन, दो खरबूजों का हाइब्रिड है, जो होक्काइडो के युबारी शहर से आता है. इसकी बहुत ज़्यादा कीमत इसकी ज़बरदस्त मिठास, रसीले संतरे के गूदे और बारीक जालीदार हरे छिलके की वजह से है. हर खरबूजे का वज़न 1–2.5 kg होना चाहिए, जाली एक जैसी होनी चाहिए, एकदम अंडाकार आकार होना चाहिए, और उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, हर एक को हाथ से अच्छी तरह चेक किया जाना चाहिए. नरम, खुशबूदार और मक्खन जैसा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह खरबूजा जापान में रोज़ाना की डिशेज़ से बेहतर है.