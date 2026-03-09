Luxury 6 Food Items: दुनिया की 6 सबसे महंगे खाने, जिससे राज घरानों में सजते थे दस्तरखान; खासियत जान आज ही करेगा खरीदने का मन

बर्ड्स नेस्ट सूप

एशियन बर्ड सलाइवा सूप, जिसे बर्ड्स नेस्ट सूप के नाम से भी जाना जाता है, ये सूप स्विफ्टलेट पक्षियों के घोंसलों से बनाया जाता है, जो उनकी सख्त लार से बनता है. इन घोंसलों को साफ करने और भिगोने में बहुत मेहनत लगती है, और फिर उन्हें एक स्वादिष्ट शोरबे में धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे एक नाजुक, जिलेटिन जैसा टेक्सचर और हल्का उमामी फ्लेवर मिलता है. यह डिश पहले सिर्फ राजघरानों के लिए थी, क्योंकि चीनी कल्चर में बर्ड्स नेस्ट सूप दौलत और इज्ज़त की निशानी है. इसकी ज़्यादा कीमत इसलिए है क्योंकि इसे काटना मुश्किल होता है और इसे बनाने में ज़्यादा समय लगता है. असल में, माना जाता है कि इस सूप में न्यूट्रिशनल फायदे होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ में मदद करना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना और स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाना,