  • Home>
  • Gallery»
  • Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu

Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu

हर दिन तीन टाइम का खाना डिसाइड करना बेहद मुश्किल होता है, कि किस टाइम क्या बनाएं! सबसे मुश्किल होता है डिनर का मेन्यू डिसाइड करना क्योंकि इस टाइम ज्यादातर लोग हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही पसंद करते हैं. यहां सन्डे से लेकर सैटरडे तक का डिनर मेन्यू दिया गया है, जो आपको रोज हल्का और हेल्दी डिनर तैयार करने में मदद करेगा. 


By: Shivangi Shukla | Published: June 1, 2026 6:12:20 PM IST

Follow us on
Google News
मूंग दाल खिचड़ी - Photo Gallery
1/7

Monday: मूंग दाल खिचड़ी

सोमवार को रात के खाने में मूंग दाल खिचड़ी बनाएं. इसमें देसी घी से तड़का लगाकर अचार और पापड़ के साथ एन्जॉय करें.

You Might Be Interested In
रोटी और हरी सब्जी - Photo Gallery
2/7

Tuesday: रोटी और हरी सब्जी

मंगलवार को रोटी के साथ पालक, मेथी या लौकी जैसी कोई हरी सब्जी बनाएं. ये आपको कार्ब, आयरन और विटामिन देंगे. साथ ही हरी सब्जियां सुपाच्य भी होती हैं.

दलिया खिचड़ी - Photo Gallery
3/7

Wednesday: दलिया खिचड़ी

बुधवार को बीन्स, गाजर, कॉर्न आदि डालकर दलिया की खिचड़ी बनाएं. ये टेस्टी होने के साथ सुपर हेल्दी भी है. साथ ही आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छी है.

You Might Be Interested In
प्लेन दोसा और चटनी - Photo Gallery
4/7

Thursday: प्लेन दोसा और चटनी

गुरुवार को सादा दोसा बनाएं और इसे नारियल चटनी के साथ एन्जॉय करें. अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो मसाला डोसा भी बना सकते हैं.

फ्राइड राइस और रोस्टेड पनीर - Photo Gallery
5/7

Friday: फ्राइड राइस और रोस्टेड पनीर

शुक्रवार को थोड़ा फैंसी डिनर बनाइये, लेकिन ऐसा जो हेल्दी भी हो. इसके लिए आप फ्राइड राइस को रोस्टेड पनीर और कुछ सॉटेड वेजिस के साथ एन्जॉय कर सकते हैं.

तहरी - Photo Gallery
6/7

Saturday: तहरी

शनिवार को आप वेज बिरयानी या तहरी बना सकते हैं, इसे दही और चटनी के साथ सर्व करें।

You Might Be Interested In
क्विनोआ खिचड़ी - Photo Gallery
7/7

Sunday: क्विनोआ खिचड़ी

सन्डे को लोग आमतौर पर दिन में हेवी लंच करते हैं, इसलिए रात में क्विनोआ खिचड़ी बनाएं. यह सुपाच्य होने के साथ सुपर हेल्दी भी है.

Tags:
healthy food idealifestyle
Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu - Photo Gallery
Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu - Photo Gallery
Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu - Photo Gallery
Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu - Photo Gallery