Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu

Everyday Dinner Idea: हर दिन खाने में क्या बनाएं इसका झंझट ख़त्म! Sunday से लेकर Saturday तक का डिनर menu
हर दिन तीन टाइम का खाना डिसाइड करना बेहद मुश्किल होता है, कि किस टाइम क्या बनाएं! सबसे मुश्किल होता है डिनर का मेन्यू डिसाइड करना क्योंकि इस टाइम ज्यादातर लोग हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही पसंद करते हैं. यहां सन्डे से लेकर सैटरडे तक का डिनर मेन्यू दिया गया है, जो आपको रोज हल्का और हेल्दी डिनर तैयार करने में मदद करेगा.
Monday: मूंग दाल खिचड़ी
सोमवार को रात के खाने में मूंग दाल खिचड़ी बनाएं. इसमें देसी घी से तड़का लगाकर अचार और पापड़ के साथ एन्जॉय करें.
Tuesday: रोटी और हरी सब्जी
मंगलवार को रोटी के साथ पालक, मेथी या लौकी जैसी कोई हरी सब्जी बनाएं. ये आपको कार्ब, आयरन और विटामिन देंगे. साथ ही हरी सब्जियां सुपाच्य भी होती हैं.
Wednesday: दलिया खिचड़ी
बुधवार को बीन्स, गाजर, कॉर्न आदि डालकर दलिया की खिचड़ी बनाएं. ये टेस्टी होने के साथ सुपर हेल्दी भी है. साथ ही आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छी है.
Thursday: प्लेन दोसा और चटनी
गुरुवार को सादा दोसा बनाएं और इसे नारियल चटनी के साथ एन्जॉय करें. अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो मसाला डोसा भी बना सकते हैं.
Friday: फ्राइड राइस और रोस्टेड पनीर
शुक्रवार को थोड़ा फैंसी डिनर बनाइये, लेकिन ऐसा जो हेल्दी भी हो. इसके लिए आप फ्राइड राइस को रोस्टेड पनीर और कुछ सॉटेड वेजिस के साथ एन्जॉय कर सकते हैं.
Saturday: तहरी
शनिवार को आप वेज बिरयानी या तहरी बना सकते हैं, इसे दही और चटनी के साथ सर्व करें।
Sunday: क्विनोआ खिचड़ी
सन्डे को लोग आमतौर पर दिन में हेवी लंच करते हैं, इसलिए रात में क्विनोआ खिचड़ी बनाएं. यह सुपाच्य होने के साथ सुपर हेल्दी भी है.