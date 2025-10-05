हर किरदार में दिल जीतने वाली Kajal Raghwani की टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्में



काजल राघवानी भोजपूरी सिनेमा की जानी-मानी और बेहद पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस है. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की और आज वे भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार हैं. उन्होंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई हिट फिल्में दी हैं.तो इसी के साथ जानते है उनकी कुछ मूवीज के बारे में जिन्हें आप कभी भी देख सकते है.