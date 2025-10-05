हर किरदार में दिल जीतने वाली Kajal Raghwani की टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्में - Photo Gallery
हर किरदार में दिल जीतने वाली Kajal Raghwani की टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्में


काजल राघवानी भोजपूरी सिनेमा की जानी-मानी और बेहद पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस है. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की और आज वे भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार हैं. उन्होंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई हिट फिल्में दी हैं.तो इसी के साथ जानते है उनकी कुछ मूवीज के बारे में जिन्हें आप कभी भी देख सकते है.

By: Komal Singh | Published: October 5, 2025 11:08:30 AM IST

1/10

मेहँदी लगा के रखना

काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की रोमांटिक फैमिली फिल्म. इसमें प्यार, इमोशन और परिवार के रिश्तों को खूबसूरती से दिखाया गया है. गाने और कैमिस्ट्री सुपरहिट रहे.

2/10

मैं सेहरा बांध के आऊंगा

काजल और खेसारी की ये फिल्म प्यार, त्याग और परिवार की कहानी है. इसमें काजल का भावुक किरदार लोगों के दिल को छू गया था.

3/10

दुल्हन गंगा पार के

इस फिल्म में काजल को एक संस्कारी लड़की के रूप में दिखीं. खेसारी संग उनकी प्यारी केमिस्ट्री और कॉमेडी से भरी कहानी ने दर्शकों को खूब पसंद आई.

4/10

बलम जी लव यू

काजल और खेसारी की रोमांटिक एक्शन फिल्म. इसमें प्यार और वफादारी की कहानी दिखाई गई है. काजल का चुलबुला अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया.

5/10

नागदेव

काजल राघवानी और रितेश पांडे की पौराणिक प्रेम कहानी. इंसान और नागदेव के बीच दिव्य प्रेम को खूबसूरती से दिखाया गया है. फिल्म के विजुअल्स और म्यूजिक शानदार रहे.

6/10

पटना से पाकिस्तान

देशभक्ति से भरी एक्शन फिल्म जिसमें खेसारी लाल और काजल नजर आए. बदले और न्याय की कहानी में काजल का सशक्त किरदार सबको प्रभावित करता है.

7/10

संघर्ष

खेसारी लाल और काजल की ये फिल्म समाज की सच्चाइयों और महिलाओं के संघर्ष पर आधारित है. काजल का दमदार अभिनय फिल्म की जान बना.

8/10

कूली नं. 1

मजेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें काजल एक प्यारी गाँव की लड़की के रूप में दिखीं. खेसारी संग उनकी जोड़ी ने खूब मनोरंजन किया.

9/10

दीवानापन

इस रोमांटिक फिल्म में काजल और खेसारी की इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है. काजल का भावनात्मक अभिनय और रोमांटिक सीन दर्शकों को बेहद भाए.

10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

