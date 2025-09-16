फैशन वर्ल्ड में छाया Kendall Jenner का Sexy स्टाइल, फैंस हुए दीवाने
केंडल जेनर एक जानी-मानी अमेरिकी मॉडल हैं, जो अलग-अलग शो और रेड कार्पेट जैसे बड़े इवेंट्स में शामिल होती हैं. उनकी हर ड्रेस और लुक लोगों को मदहोश कर देता है. तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हॉट और ग्लैमरस लुक्स के बारे में, जिन्हें देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.
केंडल जेनर डीप नेकलाइन ट्रांसपेरेंट लेस ड्रेस लुक
केंडल जेनर इस ट्रांसपेरेंट लेस ड्रेस में किसी खतरनाक कल्पना जैसी लग रही है.डीप नेकलाइन से लेकर टाइट फिटिंग मिनी कट तक, हर एंगल पर उसका अंदा बेहद सेडक्टिव लग रहा है.
केंडल जेनर हुस्न का जलवा
केंडल जेनर का ये ब्लैक ड्रेस लुक किसी जलते हुए ख्वाब जैसा है.गहरी नेकलाइन, बॉडी-हगिंग फिट और ट्रांसपेरेंट डिजाइन उसकी अदाओं को और भी खतरनाक बना रहा है.
सुनहरी सेक्सी अदाओं का जलवा
केंडल जेनर का ये सेक्सी लुक दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है. उनका हॉट टाइट ड्रेस, कर्व्स की बोल्ड चमक और लंबे लेग्स हर निगाह को बेबस बना रहे हैं.
केंडल जेनर फिश-स्केल ड्रेस में मर्मेड लुक
केंडल जेनर इस गोल्डन फिश-स्केल ड्रेस में मर्मेड जैसी लग रही है हर कर्व से निकलती आग, उसकी चाल में बेशुमार नशा और नजरों में कातिलाना जादू है.
केंडल जेनर का हॉट पोज
केंडल जेनर का ये सिल्वर गाउन उनकी हॉटनेस को और निखार रहा है. गहरे कट का ड्रेस, पतली कमर और कॉन्फिडेंट पोज उन्हें एकदम सिजलिंग और अट्रैक्टिव बना देता है
केंडल जेनर ने वाइन ग्लास पकड़ के दिया सेक्सी पोज
केंडल जेनर का ये ब्लैक लुक मदहोश कर देने वाला है. डीप नेक ड्रेस, स्मोकी वाइब और वाइन ग्लास का तड़का उसे और भी हॉट व सेक्सी बनाता है.
केंडल जेनर ने समुंदर किनारे दिखाया अपने हुस्न जलवा
केंडल जेनर का यह ट्रांसपेरेंट ड्रेस समुंदर किनारे उनके हुस्न को निखारता है, बोल्ड कर्व्स बेकाबू नजरों को मदहोश कर रही हैं, इस लुक को देखकर लोगों ने जमकर की तारीफ.
केंडल जेनर का हॉट अंदाज
केंडल जेनर इस ब्लैक ड्रेस में हुस्न की चिंगारी बनकर सामने आईं. बोल्ड कट्स, हॉट अंदाज और कर्वी फिगर ने हर नजर को मदहोश कर डाला.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.