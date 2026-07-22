प्यार की आवाज बनी बारिश, फुहारों के साथ लौट आती हैं यादें, जज्बातों को बयां करते हैं ये गाने

Bollywood Rain Songs: बारिश का मौसम आते ही जैसे मोहब्बत की खुशबू हवा में घुल जाती है. आसमान से गिरती हर बूंद सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, बल्कि दिल में छिपे उन जज्बातों को भी जगा देती है, जिन्हें हम अक्सर शब्दों में बयां नहीं कर पाते. कभी हाथों में हाथ लेकर भीगने की ख्वाहिश, कभी किसी खास का इंतजार और कभी किसी पुराने प्यार की मीठी याद… बरसात हर एहसास को और गहरा बना देती है. यही वजह है कि बॉलीवुड में बारिश को हमेशा रोमांस की सबसे खूबसूरत पहचान माना गया है. पर्दे पर जब फुहारों के बीच दो दिल मिलते हैं और बैकग्राउंड में कोई मधुर गीत बजता है, तो वह सिर्फ एक सीन नहीं रहता, बल्कि लाखों लोगों की अपनी प्रेम कहानी का हिस्सा बन जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही गानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रोमांस या पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं.