प्यार की आवाज बनी बारिश, फुहारों के साथ लौट आती हैं यादें, जज्बातों को बयां करते हैं ये गाने
Bollywood Rain Songs: बारिश का मौसम आते ही जैसे मोहब्बत की खुशबू हवा में घुल जाती है. आसमान से गिरती हर बूंद सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, बल्कि दिल में छिपे उन जज्बातों को भी जगा देती है, जिन्हें हम अक्सर शब्दों में बयां नहीं कर पाते. कभी हाथों में हाथ लेकर भीगने की ख्वाहिश, कभी किसी खास का इंतजार और कभी किसी पुराने प्यार की मीठी याद… बरसात हर एहसास को और गहरा बना देती है. यही वजह है कि बॉलीवुड में बारिश को हमेशा रोमांस की सबसे खूबसूरत पहचान माना गया है. पर्दे पर जब फुहारों के बीच दो दिल मिलते हैं और बैकग्राउंड में कोई मधुर गीत बजता है, तो वह सिर्फ एक सीन नहीं रहता, बल्कि लाखों लोगों की अपनी प्रेम कहानी का हिस्सा बन जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही गानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रोमांस या पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं.
ये मौसम की बारिश
'ये मौसम की बारिश' गाना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से लिया गया है. इस बेहद रोमांटिक और सदाबहार गीत को ऐश किंग और शाशा तिरुपति ने गाया है. ये गाना अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया है.
टिप टिप बरसा पानी
'टिप टिप बरसा पानी' फिल्म 'मोहरा' (1994) का सदाबहार गाना है. ये एक ब्लॉकबस्टर एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. ये गाना अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर फिल्माया गया है. 2021 में इसका रीमेक भी बना था. ये गाना उदित नारायण और अलका यागनिक ने गाया है.
प्यार हुआ, इकरार हुआ
'प्यार हुआ, इकरार हुआ' गाना मशहूर क्लासिक फिल्म 'श्री 420' का है. ये फिल्म साल 1955 में रिलीज हुआ था. ये सदाबहार गाना आज भी सुना जाता है. इस गाने में बॉलीवुड के महान एक्टर राजकपूर और नरगिस थीं. दोनों भारी बारिश के बीच एक छाते के नीचे रोमांटिक सीन निभाते नजर आए थे. ये गाना मन्ना डे और लता मंगेशकर ने गाया है.
एक लड़की भीगी भागी सी
'एक लड़की भीगी भागी सी' गाना साल 1958 में रिलीज फिल्म चलती का नाम गाड़ी से लिया गया है. ये गाना किशोर कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया है. इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी है. इस गाने में किशोर कुमार रिंच और टायर के साथ नजर आए थे.
आज रपट जाए, तो हमें न उठइयो
मशहूर गाना 'आज रपट जाए तो हमें ना उठइयो साल 1982 की सुपरहिट एक्शन-कॉमेडी फिल्म नमक हलाल से ली गई है. इस गाने को अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है. इस गाने को किशोर कुमार और आशा भोंसले ने गाया है.
बरसो रे मेघा-मेघा
'बरसो रे मेघा-मेघा' गाना 2007 की सुपरहिट फिल्म गुरु का है. ये गाना गाना पूरी तरह से ऐश्वर्या राय पर ही फिल्माया गया है. इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन ने काम किया है. ये गाना श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार ने गाया है. इसके बोल गुलजार ने लिखे हैं.
छम-छम
'छम-छम' गाना साल 2016 की सुपरहिट एक्शन-रोमांस फिल्म बागी का है. ये गाना श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ पर फिल्माया गया है. इस गाने को मोनाली ठाकुर ने आवाज दी है. इस गाने का संगीत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी मीत ब्रदर्स ने दी है.