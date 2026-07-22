मां को पिता से नहीं मिलने देते थे आमिर खान? कौन हैं ईवा ग्रोवर, जिन्होंने किए चौंकाने वाले खुलासे
Who is Eva Grover: टीवी एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर कान और अपने एक्स-पति हैदर अली खान के परिवार के बारे में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईवा ग्रोवर कौन हैं?
ईवा ग्रोवर कौन हैं?
ईवा ग्रोवर एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जो 'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'टशन-ए-इश्क' जैसे लोकप्रिय हिंदी धारावाहिकों में जटिल और अक्सर नकारात्मक भूमिकाएं निभाने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने 2011 में सलमान खान की फिल्म ‘रेडी’ जैसी फिल्मों में काम किया है.
आमिर खान से क्या रिश्ता है?
ईवा ग्रोवर आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान की पूर्व पत्नी है. जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान और हैदर अली खान के परिवार के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
इंटरव्यू में किया खुलासा
सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए ईवा ने बताया कि शादी से पहले ही उन्हें उन्हें दूसरों से पता चल गया था कि आमिर खान को लगता है कि वह सही फैसला नहीं ले रही हैं.
ईवा ग्रोवर ने किया दावा
उन्होंने दावा किया कि मैंने सुना था कि आमिर सर ने कहा था कि मैं सही चुनाव नहीं कर रही हूं. यह बात शादी से पहले ही मुझ तक पहुंच गई थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया.
आमिर खान परिवार से दूरी बनाते हैं
ईवा ने आगे दावा किया कि आमिर खान अपने पिता ताहिर हुसैन के इस परिवार से दूरी बनाए रखते थे. उनके अनुसार, हैदर अली खान और उनकी बहन ताहिर हुसैन की अपनी संतानें नहीं थीं; बल्कि वे ताहिर हुसैन की दूसरी पत्नी शहनाज खान की पहली शादी से हुई संतानें थीं.
शहनाज खान को मिलने की नहीं थी इजाजत
ईवा का आरोप है कि ताहिर हुसैन के आखिरी दिनों में आमिर खान उन्हें पुणे ले गए और वहां उनकी देखभाल की. इस दौरान शहनाज खान को उनसे मिलने तक की इजाजत नहीं थी. इसके अलावा, ईवा ने कहा कि आमिर खान सर इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे.
शहनाज खान की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई
ईवा ने दावा किया कि इस घटना के बाद उनकी पूर्व सास शहनाज खान की मानसिक हालत लगातार बिगड़ती गई. उन्होंने आगे कहा कि वह लगातार ताहिर हुसैन के बारे में बात करती रहती थीं. धीरे-धीरे उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई. बाद में उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और उनका निधन हो गया.