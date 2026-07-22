मां को पिता से नहीं मिलने देते थे आमिर खान? कौन हैं ईवा ग्रोवर, जिन्होंने किए चौंकाने वाले खुलासे

शहनाज खान की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई

ईवा ने दावा किया कि इस घटना के बाद उनकी पूर्व सास शहनाज खान की मानसिक हालत लगातार बिगड़ती गई. उन्होंने आगे कहा कि वह लगातार ताहिर हुसैन के बारे में बात करती रहती थीं. धीरे-धीरे उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई. बाद में उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और उनका निधन हो गया.