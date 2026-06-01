EV, Petrol, Diesel, CNG या Hybrid? खरीदने से पहले जान लें कौन-सी कार बचाएगी सबसे ज्यादा पैसा

2026 में कौन सी कार खरीदी जाए यह तय करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है. आज के कार खरीदारों के पास चुनने के लिए विकल्पों की एक विशाल श्रृंखला मौजूद है. जिसमें पारंपरिक पेट्रोल और डीजल इंजन से लेकर CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) तक शामिल हैं. लेकिन आपकी जरूरतों के लिए कौन सा ईंधन प्रकार सबसे उपयुक्त है?