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EV, Petrol, Diesel, CNG या Hybrid? खरीदने से पहले जान लें कौन-सी कार बचाएगी सबसे ज्यादा पैसा

2026 में कौन सी कार खरीदी जाए यह तय करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है. आज के कार खरीदारों के पास चुनने के लिए विकल्पों की एक विशाल श्रृंखला मौजूद है. जिसमें पारंपरिक पेट्रोल और डीजल इंजन से लेकर CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) तक शामिल हैं. लेकिन आपकी जरूरतों के लिए कौन सा ईंधन प्रकार सबसे उपयुक्त है?


By: Anshika thakur | Published: June 1, 2026 12:57:01 PM IST

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पेट्रोल कार - Photo Gallery
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Petrol Cars

आम तौर पर इनकी शुरुआती कीमत सबसे कम होती है और ये स्मूद परफॉर्मेंस देती हैं, जिससे ये शहर में चलाने और कम इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छी होती हैं.

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Diesel Cars

ये बेहतर फ़्यूल एफ़िशिएंसी और ज़्यादा टॉर्क देती हैं जिससे ये लंबी दूरी की यात्रा और अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए बेहतरीन होती हैं.

CNG car - Photo Gallery
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CNG Cars

पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों की तुलना में इन्हें चलाने का खर्च काफी कम होता है जिससे ये रोजाना सफर करने वालों के लिए एक किफायती विकल्प बन जाती हैं.

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Electric Vehicles (EVs)

इन्हें चलाने और इनकी देखभाल का खर्च सबसे कम होता है और इनसे टेलपाइप से कोई प्रदूषण नहीं निकलता.

Hybrid Cars - Photo Gallery
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Hybrid Cars

ये पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलाकर फ्यूल एफ़िशिएंसी को बढ़ाती हैं और इन्हें बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती.

EV vs Petrol vs Diesel vs CNG vs Hybrid Cars - Photo Gallery
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Fueling & Charging Infrastructure

पेट्रोल और डीजल स्टेशन हर जगह आसानी से मिल जाते हैं जबकि CNG स्टेशन और EV चार्जिंग नेटवर्क अभी भी बढ़ रहे हैं.

EV vs Petrol vs Diesel vs CNG vs Hybrid Cars - Photo Gallery
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Environmental Impact

EVs पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी पसंद हैं जबकि CNG और हाइब्रिड गाड़ियां भी आम पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती हैं.

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Which One Should You Buy?

ट्रोल कारें उन लोगों के लिए सही हैं जो गाड़ी का कम इस्तेमाल करते हैं. डीजल कारें उन लोगों के लिए सबसे अच्छी हैं जो अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं. CNG कारें बजट का ध्यान रखने वाले यात्रियों के लिए सबसे अच्छी हैं और EVs उन शहरी लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो किफायती और साफ-सुथरा ट्रांसपोर्ट चाहते हैं.

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