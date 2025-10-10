Esha Gupta ने सात बार तोड़ी सारी हदें, कपड़े देख फटी रह गईं लोगों की आंखें
Esha Gupta bold photoshoot: ईशा गुप्ता अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बोल्ड लुक्स के कारण सुर्ख़ियों में रहती हैं. बिकिनी से लेकर हर तरह की बोल्ड ड्रेसेस में वह अपना सेक्सी फिगर दिखाती हैं जिससे फैंस चौंके बिना नहीं रह पाते. देखिए उनकी कुछ सिजलिंग तस्वीरें…
ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर हैं
ईशा गुप्ता एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर हैं.
हॉट लुक से छुड़ाती हैं छक्के
वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें डालती हैं जिनमें उनका हॉट लुक साफ दिखता है.
फिगर की होती है तारीफ
उनकी फिट बॉडी और स्टाइलिश पोज देखकर उनके फैंस बहुत तारीफ करते हैं.
2012 में किया था डेब्यू
ईशा ने 2012 में बॉलीवुड में अपना फ़िल्मी करियर शुरू किया था. उनकी पहली फिल्म जन्नत 2 थी जिसमें वह इमरान हाशमी के अपोजिट नजर आई थीं.
चुनिन्दा फिल्मों में दिखीं ईशा
इसके बाद वो राज 3, चक्रव्यूह, हम्शक्ल्स, रुस्तम, बादशाहो जैसी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई हैं.
2018 के बाद नहीं दिखी फिल्म में
2018 के बाद से ईशा किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करती नहीं दिखी हैं.
म्यूजिक वीडियो में आई थीं नज़र
कुछ समय पहले उन्हें हनी सिंह के साथ एक म्यूजिक वीडियो मैनिएक में भी देखा गया था.