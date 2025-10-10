Esha Gupta ने सात बार तोड़ी सारी हदें, कपड़े देख फटी रह गईं लोगों की आंखें

Esha Gupta bold photoshoot: ईशा गुप्ता अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बोल्ड लुक्स के कारण सुर्ख़ियों में रहती हैं. बिकिनी से लेकर हर तरह की बोल्ड ड्रेसेस में वह अपना सेक्सी फिगर दिखाती हैं जिससे फैंस चौंके बिना नहीं रह पाते. देखिए उनकी कुछ सिजलिंग तस्वीरें…