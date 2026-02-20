Epstein Files Kya Hai In Hindi: उस आइलैंड पर कैसे होती थी लड़कियों के साथ दरिंदगी, क्या है एप्सटीन फाइल, देखें काले कारनामों का पिटारा

Epstein Files Kya Hai In Hindi | Jeffery Epstein Case | Whats is Epstein Files: हाल ही में US जस्टिस डिपार्टमेंट ने देर रात जेफरी एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़े काले कारनामों का चिटठा खोला था. ये कुछ और नहीं ये एप्सटीन फाइल्स है. दरअसल, इन डॉक्यूमेंट्स से इस बात की जानकारी मिली है कि एपस्टीन हर दिन कई बार नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करता था. डेली मेल के मुताबिक, यह खुलासा 2010 में फ्लोरिडा में एक पीड़ित की सिविल शिकायत में हुआ था, जिसका जिक्र इन फाइलों में हुआ है. इसके अलावा, कुछ तस्वीरों में ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जमीन पर पड़ी एक लड़की को पकड़े हुए दिख रहे हैं.