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EPFO यूजर्स की बढ़ी बेचैनी! आज भी नहीं खुली वेबसाइट, PF पासबुक-CLAIM समेत कई सेवाओं के लिए अब इस दिन तक करना होगा इंतजार

अगर आप गुरुवार 2 जुलाई 2026 अपने PF अकाउंट से पैसे निकालने,एडवांस क्लेम करने या अपनी पासबुक चेक करने की योजना बना रहे थे, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. EPFO वेबसाइट सातवें दिन भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है. 


By: Anshika thakur | Published: July 2, 2026 5:38:48 PM IST

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EPFO portal still down

डेटाबेस अपग्रेड और सॉफ़्टवेयर इंटीग्रेशन की एक साथ चल रही प्रक्रियाओं के कारण 2 जुलाई 2026 को EPFO ​​की वेबसाइट बंद रही और पोर्टल की सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं.

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Services likely to resume by July 3

EPFO ​​पोर्टल पर जारी एक नए नोटिस के अनुसार अब सभी मुख्य ऑनलाइन PF सेवाएं पहले बताई गई तारीखों के बजाय 3 जुलाई 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.

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UAN login temporarily unavailable

मेंटेनेंस के काम के कारण सदस्य अभी अपने UAN का इस्तेमाल करके EPFO ​​मेंबर इंटरफेस में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं.

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PF passbook access blocked

EPFO ​​पासबुक पोर्टल भी उपलब्ध नहीं है जिसका मतलब है कि यूजर अभी अपना PF बैलेंस, योगदान की जानकारी या अकाउंट पासबुक ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं.

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Claims and transfer services affected

ऑनलाइन PF सेवाएं प्रभावित हुई हैं. इसमें एडवांस निकासी के दावे, PF ट्रांसफर के अनुरोध और क्लेम प्रोसेसिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं जिन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया गया है.

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Employer portal also impacted

यह रुकावट सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है; एम्प्लॉयर इंटरफेस भी बंद है जिससे कंपनियां इस दौरान EPFO ​​की एम्प्लॉयर-केंद्रित डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं.

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Upgrade aimed at fixing system issues

इस अपग्रेड का मकसद लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करना है जैसे कि बार-बार वेबसाइट क्रैश होना, क्लेम सेटलमेंट में देरी और ज्यादा ट्रैफिक के समय सिस्टम पर दबाव. EPFO ​​का इरादा प्लेटफ़ॉर्म को ज्यादा आधुनिक सुरक्षित और स्थिर बनाना है.

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Better EPFO services expected after update

नया सिस्टम लॉन्च होने के बाद यूजर तेजी से क्लेम सेटलमेंट, बेहतर वेबसाइट स्टेबिलिटी, मजबूत सुरक्षा और ज्यादा ट्रैफिक को आसानी से संभालने की क्षमता की उम्मीद कर सकते हैं जिससे भविष्य में PF सेवा का अनुभव बेहतर होगा.

Tags:
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