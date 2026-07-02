EPFO यूजर्स की बढ़ी बेचैनी! आज भी नहीं खुली वेबसाइट, PF पासबुक-CLAIM समेत कई सेवाओं के लिए अब इस दिन तक करना होगा इंतजार
अगर आप गुरुवार 2 जुलाई 2026 अपने PF अकाउंट से पैसे निकालने,एडवांस क्लेम करने या अपनी पासबुक चेक करने की योजना बना रहे थे, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. EPFO वेबसाइट सातवें दिन भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है.
EPFO portal still down
डेटाबेस अपग्रेड और सॉफ़्टवेयर इंटीग्रेशन की एक साथ चल रही प्रक्रियाओं के कारण 2 जुलाई 2026 को EPFO की वेबसाइट बंद रही और पोर्टल की सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं.
Services likely to resume by July 3
EPFO पोर्टल पर जारी एक नए नोटिस के अनुसार अब सभी मुख्य ऑनलाइन PF सेवाएं पहले बताई गई तारीखों के बजाय 3 जुलाई 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.
UAN login temporarily unavailable
मेंटेनेंस के काम के कारण सदस्य अभी अपने UAN का इस्तेमाल करके EPFO मेंबर इंटरफेस में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं.
PF passbook access blocked
EPFO पासबुक पोर्टल भी उपलब्ध नहीं है जिसका मतलब है कि यूजर अभी अपना PF बैलेंस, योगदान की जानकारी या अकाउंट पासबुक ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं.
Claims and transfer services affected
ऑनलाइन PF सेवाएं प्रभावित हुई हैं. इसमें एडवांस निकासी के दावे, PF ट्रांसफर के अनुरोध और क्लेम प्रोसेसिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं जिन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया गया है.
Employer portal also impacted
यह रुकावट सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है; एम्प्लॉयर इंटरफेस भी बंद है जिससे कंपनियां इस दौरान EPFO की एम्प्लॉयर-केंद्रित डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं.
Upgrade aimed at fixing system issues
इस अपग्रेड का मकसद लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करना है जैसे कि बार-बार वेबसाइट क्रैश होना, क्लेम सेटलमेंट में देरी और ज्यादा ट्रैफिक के समय सिस्टम पर दबाव. EPFO का इरादा प्लेटफ़ॉर्म को ज्यादा आधुनिक सुरक्षित और स्थिर बनाना है.
Better EPFO services expected after update
नया सिस्टम लॉन्च होने के बाद यूजर तेजी से क्लेम सेटलमेंट, बेहतर वेबसाइट स्टेबिलिटी, मजबूत सुरक्षा और ज्यादा ट्रैफिक को आसानी से संभालने की क्षमता की उम्मीद कर सकते हैं जिससे भविष्य में PF सेवा का अनुभव बेहतर होगा.