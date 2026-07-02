EPFO यूजर्स की बढ़ी बेचैनी! आज भी नहीं खुली वेबसाइट, PF पासबुक-CLAIM समेत कई सेवाओं के लिए अब इस दिन तक करना होगा इंतजार

Upgrade aimed at fixing system issues

इस अपग्रेड का मकसद लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करना है जैसे कि बार-बार वेबसाइट क्रैश होना, क्लेम सेटलमेंट में देरी और ज्यादा ट्रैफिक के समय सिस्टम पर दबाव. EPFO ​​का इरादा प्लेटफ़ॉर्म को ज्यादा आधुनिक सुरक्षित और स्थिर बनाना है.