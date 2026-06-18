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EPFO का बड़ा धमाका! अब OTP नहीं, सिर्फ चेहरा दिखाकर मिनटों में एक्टिव करें UAN

EPFO ने UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन फीचर शुरू किया है, जिससे कर्मचारी OTP या बायोमेट्रिक फ़िंगरप्रिंट के बजाय चेहरे की पहचान (फोशियल रिकग्निशन) का इस्तेमाल करके अपना UAN एक्टिवेट कर सकते हैं. उम्मीद है कि इस नई सुविधा से प्रक्रिया तेज होगी और नेटवर्क कनेक्टिविटी या पुराने मोबाइल नंबर से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी.


By: Anshika thakur | Published: June 18, 2026 2:37:29 PM IST

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Face-Based Activation

EPFO ​​ने एक नई सुविधा शुरू की है जिससे कर्मचारी आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का इस्तेमाल करके अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बना और एक्टिवेट कर सकते हैं. इससे कई मामलों में OTP वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म हो जाती है.

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UMANG Access

यह पूरी प्रक्रिया [UMANG App](https://web.umang.gov.in?utm_source=chatgpt.com) के जरिए पूरी की जा सकती है, जिससे EPF सदस्यों के लिए UAN एक्टिवेशन तेज और आसान हो जाता है.

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Required Apps

फेशियल ऑथेंटिकेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, यूजर्स को अपने स्मार्टफोन पर UMANG ऐप और Aadhaar FaceRD ऐप, दोनों इंस्टॉल करने होंगे.

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Secure Verification

आधार फेस वेरिफिकेशन यूज़र के लाइव फेशियल स्कैन का मिलान आधार रिकॉर्ड से करता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और पहचान से जुड़ी गलतियां कम होती हैं.

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Self Activation

यह नया सिस्टम UAN बनाने और एक्टिवेट करने के लिए एम्प्लॉयर पर निर्भरता कम करता है, जिससे कर्मचारी खुद ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

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Mandatory Process

ज्यादातर मामलों में EPFO ​​ने पुराने एक्टिवेशन तरीकों की जगह UMANG प्लेटफ़ॉर्म पर फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके UAN बनाने और एक्टिवेट करने की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है.

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EPFO Access

एक बार UAN एक्टिवेट हो जाने के बाद, सदस्य जरूरी EPFO ​​सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे PF बैलेंस चेक करना, पासबुक देखना, क्लेम ट्रैक करना और KYC जानकारी अपडेट करना.

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Updated Details

इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को यह पक्का करना होगा कि उनकी आधार जानकारी, मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारी सही ढंग से लिंक और अपडेट की गई हो, क्योंकि जानकारी में गड़बड़ी होने पर एक्टिवेशन फेल हो सकता है.

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