EPFO का बड़ा धमाका! अब OTP नहीं, सिर्फ चेहरा दिखाकर मिनटों में एक्टिव करें UAN

EPFO ने UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन फीचर शुरू किया है, जिससे कर्मचारी OTP या बायोमेट्रिक फ़िंगरप्रिंट के बजाय चेहरे की पहचान (फोशियल रिकग्निशन) का इस्तेमाल करके अपना UAN एक्टिवेट कर सकते हैं. उम्मीद है कि इस नई सुविधा से प्रक्रिया तेज होगी और नेटवर्क कनेक्टिविटी या पुराने मोबाइल नंबर से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी.