EPFO के नियमों में हुए बदलाव और सुधार, यहां जानें विड्रॉल नियमों से लेकर पेंशन पेमेंट तक का तरीका

ऑटो-एडवांस क्लेम का विस्तार

ऑटो एडवांस क्लेम की सुविधा, जो पहले सिर्फ मेडिकल कारणों (बीमारी) के लिए उपलब्ध थी, अब शादी, घर और शिक्षा को भी इसमें शामिल करने के लिए बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, 2025 में निकासी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. फिलहाल, कुल क्लेम का 47.48 प्रतिशत और एडवांस क्लेम का 72.09 प्रतिशत ऑटोमैटिक रूप से सेटल हो रहा है.