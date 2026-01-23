  • Home>
  EPFO के नियमों में हुए बदलाव और सुधार, यहां जानें विड्रॉल नियमों से लेकर पेंशन पेमेंट तक का तरीका

EPFO के नियमों में हुए बदलाव और सुधार, यहां जानें विड्रॉल नियमों से लेकर पेंशन पेमेंट तक का तरीका

EPFO New Rules: 1976 की EDLI स्कीम के तहत आवेदकों की एलिजिबिलिटी में ढील दी गई है, मिनिमम बेनिफिट्स बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए गए हैं, और सर्विस कंटिन्यूटी के नियमों में नरमी लाई गई है. इन कदमों का मिला-जुला असर यह हुआ है कि इंश्योरेंस कवरेज और मरने वाले सदस्यों के परिवारों की कुल फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ी है.


By: Heena Khan | Published: January 23, 2026 11:29:36 AM IST

1/6

EPFO ने डिजिटल सुधार लागू किए

EPFO ने 2025 के दौरान स्ट्रक्चरल और डिजिटल सुधार लागू किए हैं, जिसका मकसद सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज़ और ज़्यादा सुविधाजनक बनाना है. यहाँ 16 बड़े EPFO ​​सुधार दिए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए.

2/6

PF निकालने के नियम आसान किए गए

निकासी के नियम, जो 13 अलग-अलग डिटेल वाले पैराग्राफ में थे, अब उन्हें आसान बनाकर एक ही नियम में मिला दिया गया है. अब सदस्यों को अपने PF बैलेंस का 75 परसेंट हिस्सा आसानी से निकालने का अधिकार है, जबकि बाकी 25 परसेंट रिटायरमेंट फंड में जुड़ता रहेगा.

3/6

ऑटो-एडवांस क्लेम का विस्तार

ऑटो एडवांस क्लेम की सुविधा, जो पहले सिर्फ मेडिकल कारणों (बीमारी) के लिए उपलब्ध थी, अब शादी, घर और शिक्षा को भी इसमें शामिल करने के लिए बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, 2025 में निकासी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. फिलहाल, कुल क्लेम का 47.48 प्रतिशत और एडवांस क्लेम का 72.09 प्रतिशत ऑटोमैटिक रूप से सेटल हो रहा है.

4/6

जॉब बदलने पर आसान PF ट्रांसफर

जनवरी 2025 में एक ऑटो ट्रांसफर रिक्वेस्ट सुविधा शुरू की गई थी, जिससे ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया आसान हो गई, क्योंकि इसमें न तो कर्मचारी और न ही मालिक के दखल की ज़रूरत थी. 2025 के आखिर तक, कुल 65.75 लाख ट्रांसफर केस प्रोसेस किए गए.

5/6

तेज़ बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन

अप्रैल 2025 से, बैंक अकाउंट सीडिंग के लिए मालिक की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे 1.07 करोड़ केस प्रोसेस किए गए.

6/6

चेक-फ्री बैंक वेरिफिकेशन

NPCI और हिस्सा लेने वाले बैंकों के ज़रिए ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन से बैंक चेक लीफ या पासबुक अपलोड करने की ज़रूरत खत्म हो गई है, जिससे गलतियाँ कम हुई हैं. दिसंबर 2025 तक, इस सिस्टम के ज़रिए 4.60 करोड़ क्लेम प्रोसेस किए गए थे.

EPFO के नियमों में हुए बदलाव और सुधार, यहां जानें विड्रॉल नियमों से लेकर पेंशन पेमेंट तक का तरीका

