EPFO का बड़ा बदलाव: अब UPI से सीधे निकलेगा PF, खाते में आएंगे कितने पैसे?

EPFO Rule Change: कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर और राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकालने के बारे में एक बड़ा अपडेट जारी किया है. सूत्रों का कहना है कि, EPFO ​​सदस्य अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे. PF अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और लिमिट के बारे में भी जानकारी दी गई है.


By: Heena Khan | Published: January 21, 2026 10:15:08 AM IST

EPFO - Photo Gallery
1/6

करोड़ों लोगों को फायदा

EPFO से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार अब UPI के ज़रिए EPF अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा देने जा रही है. इस सुविधा से एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े 8 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को फ़ायदा होगा.

EPF - Photo Gallery
2/6

UPI से आएगा PF

वहीं अब बिना किसी कागज़ी कार्रवाई के UPI ऐप के ज़रिए आसानी से अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे.

EPFO - Photo Gallery
3/6

सेविंग अकाउंट में सीधा ट्रांसफर

सूत्रों का कहना है कि EPFO ​​ने साफ किया है कि PF अकाउंट को पहले एक UPI ID से लिंक करना होगा, जो पहले से ही एक ऐसे बैंक अकाउंट से लिंक हो जिसमें आधार लिंक हो. इसके बाद, PF अकाउंट में जमा पैसा पहले UPI के ज़रिए लिंक किए गए सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा.

EPFO - Photo Gallery
4/6

सीधा ATM से निकाल सकेंगे पैसे

यहां से इसे डेबिट कार्ड या बैंक ATM का इस्तेमाल करके आसानी से PF निकाला और खर्च किया जा सकता है.

Increase in PF contribution - Photo Gallery
5/6

श्रम मंत्रालय ऐप लॉन्च होगा

श्रम मंत्रालय EPFO ​​सदस्यों के लिए UPI के ज़रिए PF निकालने की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करने जा रहा है. यह ऐप यूज़र्स को UPI का इस्तेमाल करके अपना PF का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की भी सुविधा देगा.

EPFO - Photo Gallery
6/6

PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं

क्या UPI के ज़रिए अकाउंट में जमा पूरी रकम निकालना मुमकिन है? इस बारे में भी तस्वीर काफी साफ हो गई है. नियमों के मुताबिक, इस नई सुविधा से बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के PF अकाउंट बैलेंस का 75% हिस्सा निकाला जा सकता है. हालांकि, मंथली और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने पर बातचीत चल रही है.

