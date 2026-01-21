EPFO का बड़ा बदलाव: अब UPI से सीधे निकलेगा PF, खाते में आएंगे कितने पैसे?

EPFO Rule Change: कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर और राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकालने के बारे में एक बड़ा अपडेट जारी किया है. सूत्रों का कहना है कि, EPFO ​​सदस्य अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे. PF अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और लिमिट के बारे में भी जानकारी दी गई है.