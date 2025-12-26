  • Home>
  • Gallery»
  • नौकरी में ब्रेक? चिंता मत करो, EPFO EDLI बीमा ₹50,000 तक सुरक्षित

नौकरी में ब्रेक? चिंता मत करो, EPFO EDLI बीमा ₹50,000 तक सुरक्षित

EPFO ने EDLI के नियमों में ढील दी है, जिससे 60 दिनों तक के जॉब गैप की इजाज़त मिल गई है और वीकेंड या छुट्टियों को नज़रअंदाज़ किया जाएगा, जिससे यह पक्का होगा कि परिवारों को कम से कम ₹50,000 का इंश्योरेंस कवर मिले.


By: Anshika thakur | Published: December 26, 2025 2:53:00 PM IST

Follow us on
Google News
EPFO - Photo Gallery
1/7

EPFO

EPFO ने EDLI (एम्प्लॉइज़ डिपॉज़िट-लिंक्ड इंश्योरेंस) के नियमों को अपडेट किया है ताकि नौकरी में छोटे-मोटे गैप से इंश्योरेंस के लिए लगातार सर्विस में कोई रुकावट न आए.

You Might Be Interested In
EPFO - Photo Gallery
2/7

EPFO insurance

अब दो EPF-कवर्ड नौकरियों के बीच 60 दिनों तक के जॉब गैप को लगातार सर्विस माना जाएगा, जिसका मतलब है कि इससे इंश्योरेंस बेनिफिट्स की एलिजिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

EPFO - Photo Gallery
3/7

EDLI

अब नौकरियों के बीच वीकेंड और पब्लिक छुट्टियों (जैसे शनिवार, रविवार, राष्ट्रीय, राज्य या राजपत्रित छुट्टियां) को सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा.

You Might Be Interested In
EPFO - Photo Gallery
4/7

Minimum EDLI payout increased to ₹50,000

आश्रितों या कानूनी वारिसों को इंश्योरेंस के तौर पर कम से कम ₹50,000 मिलेंगे, भले ही कर्मचारी ने 12 महीने की सर्विस पूरी न की हो या उसका PF बैलेंस कम हो.

Provident Fund - Photo Gallery
5/7

Provident Fund

यह मिनिमम पेआउट तब भी लागू होता है, जब PF बैलेंस ₹50,000 से कम हो, जिससे यह पक्का होता है कि परिवारों को फिर भी बेसिक कवर अमाउंट मिले.

EPFO - Photo Gallery
6/7

Eligibility depends on death timing

अगर कर्मचारी आखिरी PF कंट्रीब्यूशन के छह महीने के अंदर मर जाता है और अभी भी कंपनी के पेरोल पर था, तो ₹50,000 का फायदा मिलेगा.

You Might Be Interested In
EPFO - Photo Gallery
7/7

Purpose of the change

इन बदलावों का मकसद उन क्लेम को रिजेक्ट होने या कम पेमेंट मिलने से रोकना है, जो पहले सर्विस में टेक्निकल दिक्कतों की वजह से होते थे, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो बार-बार नौकरी बदलते हैं.

Tags:
EDLIEmployee BenefitsepfoEPFO insuranceprovident fund
नौकरी में ब्रेक? चिंता मत करो, EPFO EDLI बीमा ₹50,000 तक सुरक्षित - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नौकरी में ब्रेक? चिंता मत करो, EPFO EDLI बीमा ₹50,000 तक सुरक्षित - Photo Gallery
नौकरी में ब्रेक? चिंता मत करो, EPFO EDLI बीमा ₹50,000 तक सुरक्षित - Photo Gallery
नौकरी में ब्रेक? चिंता मत करो, EPFO EDLI बीमा ₹50,000 तक सुरक्षित - Photo Gallery
नौकरी में ब्रेक? चिंता मत करो, EPFO EDLI बीमा ₹50,000 तक सुरक्षित - Photo Gallery