PF खाते में आना शुरू हुआ ब्याज! इन 4 आसान तरीकों से जानें आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है

EPF interest 2025-26: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए PF अकाउंट्स में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है. कई सब्सक्राइबर्स को पहले ही SMS नोटिफिकेशन मिल चुके हैं, जिनसे कन्फर्म होता है कि ब्याज जमा हो गया है. अगर आपको अभी तक EPFO से कोई मैसेज नहीं मिला है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्याज जमा करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.