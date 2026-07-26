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PF खाते में आना शुरू हुआ ब्याज! इन 4 आसान तरीकों से जानें आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है

EPF interest 2025-26: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए PF अकाउंट्स में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है. कई सब्सक्राइबर्स को पहले ही SMS नोटिफिकेशन मिल चुके हैं, जिनसे कन्फर्म होता है कि ब्याज जमा हो गया है. अगर आपको अभी तक EPFO से कोई मैसेज नहीं मिला है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्याज जमा करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.


By: Anshika thakur | Published: July 26, 2026 4:23:56 PM IST

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EPFO Has Started Crediting Interest

EPFO ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए PF अकाउंट्स में 8.25% की दर से सालाना ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है. अलग-अलग सब्सक्राइबर्स के लिए अपडेटेड बैलेंस अलग-अलग समय पर दिख सकता है.

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Check Through EPFO Member Portal

अपनी पासबुक, अपडेटेड PF बैलेंस और ब्याज जमा होने का स्टेटस देखने के लिए अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें.

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Use the UMANG App

आप OTP वेरिफिकेशन के बाद EPFO सर्विसेज़ का इस्तेमाल करके UMANG मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना PF बैलेंस और ब्याज जमा होने की जानकारी चेक कर सकते हैं.

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Missed Call Service

जिन EPFO मेंबर्स का UAN एक्टिवेटेड है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वे EPFO हेल्पलाइन नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपना लेटेस्ट PF बैलेंस चेक कर सकते हैं.

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SMS Service Available

सब्सक्राइबर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से तय फॉर्मेट में SMS भेजकर अपना PF बैलेंस और अकाउंट की हालिया जानकारी (ब्याज अपडेट सहित) चेक कर सकते हैं.

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UAN Must Be Active

पासबुक, UMANG, SMS या मिस्ड कॉल जैसी ऑनलाइन सर्विसेज़ का इस्तेमाल करने के लिए, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेटेड होना चाहिए और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए.

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Delay Does Not Mean Loss of Interest

अगर आपके अकाउंट में ब्याज तुरंत नहीं दिखता है तो ब्याज का कोई नुकसान नहीं होता है. EPFO अपनी प्रोसेसिंग पूरी करने के बाद पूरा जमा हुआ ब्याज क्रेडिट करता है.

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Verify the Interest Entry in Passbook

प्रोसेस पूरा होने के बाद, अपनी EPF पासबुक खोलें और अपडेट कन्फर्म करने के लिए लेटेस्ट ब्याज क्रेडिट एंट्री और बदला हुआ PF बैलेंस चेक करें.

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