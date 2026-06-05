EPFO Interest Update: PF खाताधारकों के खाते में कब आएगा 8.25% ब्याज? EPFO ने दिया बड़ा अपडेट

आप कैसे जांच सकते हैं कि ईपीएफ ब्याज जमा किया गया है या नहीं?

ईपीएफ ब्याज, एक बार जमा हो जाने पर, आपके ईपीएफ बैलेंस और पासबुक में दिखाई देगा. सदस्य इसके माध्यम से अपना शेष चेक कर सकते हैं:

● उमंग ऐप

● ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल

● 9966044425 पर मिस्ड कॉल (यूएएन से जुड़े मोबाइल नंबरों के लिए)

● 7738299899 पर UAN EPFOHO ENG लिखकर एसएमएस करें

सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन सक्रिय है और ईपीएफ शेष जानकारी तक पहुंचने के लिए आधार, पैन और बैंक खाते के विवरण से जुड़ा हुआ है.