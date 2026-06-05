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EPFO Interest Update: PF खाताधारकों के खाते में कब आएगा 8.25% ब्याज? EPFO ने दिया बड़ा अपडेट

EPFO Interest Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मार्च 2026 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ ब्याज दर को 8.25% पर बरकरार रखा. हालांकि, कई ग्राहक अपने ईपीएफ खातों में ब्याज के प्रतिबिंबित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उत्सुक हैं कि क्रेडिट वास्तव में कब होगा.


By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 6:41:56 PM IST

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8.25% ईपीएफ ब्याज दर की घोषणा कब की गई?

मार्च 2026 के पहले सप्ताह में, ईपीएफओ ने घोषणा की कि वह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर बरकरार रखेगा.श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ संचय में 8.25% की वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की थी.

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ईपीएफ ब्याज आपके खाते में कब जमा किया जा सकता है?

ईपीएफओ ने ब्याज जमा करने के लिए किसी विशेष तारीख की घोषणा नहीं की है. मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किए जाने के बाद ब्याज दर जमा की जाएगी.इसलिए, ग्राहकों को अपने ईपीएफ खातों में ब्याज जमा करने से पहले सरकारी अधिसूचना का इंतजार करना होगा.

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वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तुरंत बाद ईपीएफ पर ब्याज क्यों जमा नहीं किया जाता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रक्रिया में सरकारी मंजूरी, खातों का मिलान और लाखों ईपीएफ सदस्य रिकॉर्ड को अपडेट करना शामिल है, जिसमें कई सप्ताह लग सकते हैं. BankBazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी के अनुसार, पात्र शेष राशि पर ब्याज मिलता रहता है, भले ही प्रविष्टि अभी तक ईपीएफ पासबुक में दिखाई न दे रही हो. सदस्यों को पासबुक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए जिस पर "इंट. 31/03/2026 तक अपडेट किया गया" अंकित हो.

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2025 में EPF पर ब्याज कब जमा किया गया?

2025 में जून और जुलाई में बड़ी संख्या में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को ब्याज क्रेडिट मिला. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया तेज़ हो गई है. पहले, ब्याज क्रेडिट अक्सर सितंबर या अक्टूबर में होता था. इस साल भी ब्याज जून या जुलाई में जमा किया जा सकता है, हालांकि वास्तविक तारीख सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करेगी.

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ईपीएफ ब्याज क्रेडिट में देरी होने पर क्या आपको पैसे का नुकसान होगा?

नहीं, ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 60 के तहत, ब्याज की गणना मासिक चालू शेष पर की जाती है, भले ही खाते में बाद में क्रेडिट दिखाई दे.ईपीएफओ पूरे वर्ष पात्र शेष राशि पर ब्याज की गणना करता है और इसे वार्षिक रूप से संयोजित करता है. इसलिए, ब्याज दर्शाने में किसी भी प्रशासनिक देरी से किसी सदस्य को देय राशि कम नहीं होती है.

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आप कैसे जांच सकते हैं कि ईपीएफ ब्याज जमा किया गया है या नहीं?

ईपीएफ ब्याज, एक बार जमा हो जाने पर, आपके ईपीएफ बैलेंस और पासबुक में दिखाई देगा. सदस्य इसके माध्यम से अपना शेष चेक कर सकते हैं:
● उमंग ऐप
● ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल
● 9966044425 पर मिस्ड कॉल (यूएएन से जुड़े मोबाइल नंबरों के लिए)
● 7738299899 पर UAN EPFOHO ENG लिखकर एसएमएस करें
सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन सक्रिय है और ईपीएफ शेष जानकारी तक पहुंचने के लिए आधार, पैन और बैंक खाते के विवरण से जुड़ा हुआ है.

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