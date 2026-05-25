EPFO खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट! घर बैठे ऐसे चेक करें PF ब्याज और बैलेंस

EPFO Interest Rate 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों को हर वित्तीय वर्ष के अंत में EPF पर ब्याज देता है. खाताधारक ऑनलाइन पासबुक या उमंग ऐप के जरिए आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनके खाते में ब्याज जमा हुआ है या नहीं. पासबुक में PF योगदान और ब्याज से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है.