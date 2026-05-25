EPFO खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट! घर बैठे ऐसे चेक करें PF ब्याज और बैलेंस
EPFO Interest Rate 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों को हर वित्तीय वर्ष के अंत में EPF पर ब्याज देता है. खाताधारक ऑनलाइन पासबुक या उमंग ऐप के जरिए आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनके खाते में ब्याज जमा हुआ है या नहीं. पासबुक में PF योगदान और ब्याज से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है.
8.25 प्रतिशत मिलेगा ब्याज
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF खातों पर 8.25 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर तय की गई है. यह ब्याज कर्मचारियों के कुल EPF बैलेंस पर लागू होगा. हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS खाते पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता है.
कैसे होता है PF में योगदान
EPFO नियमों के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं. कंपनी भी उतना ही यानी 12 प्रतिशत योगदान देती है.
कंपनी के योगदान का बंटवारा
कंपनी की ओर से जमा किए गए 12 प्रतिशत में से 3.67 प्रतिशत EPF खाते में जाता है, जबकि 8.33 प्रतिशत EPS खाते में ट्रांसफर किया जाता है. इससे कर्मचारी के रिटायरमेंट और पेंशन फंड दोनों मजबूत होते हैं.
ऑनलाइन पासबुक से ऐसे चेक करें ब्याज
खाताधारक EPFO की आधिकारिक पासबुक वेबसाइट पर जाकर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर सकते हैं. इसके बाद सदस्य आईडी चुनकर EPF पासबुक ओपन करनी होती है.
पासबुक में कहां दिखती है ब्याज एंट्री
पासबुक में ब्याज की एंट्री आमतौर पर मार्च महीने के PF अपडेट के बाद दिखाई देती है. यहां कर्मचारी यह भी देख सकते हैं कि कंपनी की ओर से PF और EPF का योगदान सही तरीके से जमा हो रहा है या नहीं.
उमंग ऐप से भी मिलती है सुविधा
UMANG ऐप के जरिए भी EPF बैलेंस और ब्याज चेक किया जा सकता है. इसके लिए ऐप डाउनलोड करके सरकारी सेवाओं में EPFO सेक्शन पर जाना होगा.
OTP से करें लॉग इन
यूजर को ‘पासबुक देखें’ विकल्प चुनकर UAN दर्ज करना होगा. इसके बाद OTP वेरिफिकेशन के जरिए लॉग इन किया जा सकता है. लॉग इन होते ही पासबुक खुल जाएगी, जहां EPF बैलेंस और ब्याज की जानकारी दिखाई देगी.