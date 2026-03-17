EPFO 3.0 Update: पांच लाख तक ऑटो सेटलमेंट और EPF ट्रांसफर हुआ आसान, जानें कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा?

EPFO 3.0 Update: अगर आप EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के मेंबर हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने EPFO 3.0 के तहत कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे पेंशन, क्लेम और अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गई है. इसका सीधा फायदा करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल रहा है.