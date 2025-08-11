  • Home>
  • Disha Patani ने अपने बोल्ड लुक और कातिल अदाओ से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, तस्वीरे देख फैन्स हुए बेहाल।

Disha Patani ने अपने बोल्ड लुक और कातिल अदाओ से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, तस्वीरे देख फैन्स हुए बेहाल।

Disha Patani, जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक है। दिशा हमेशा अपने बोल्ड लुक और हॉट फिगर के लिए सुर्खियों में रहती है और इसी वजह से वो फैंस की फेवरेट बन चुकी है। हालही में उन्होंने अपने instagram पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की है जिन्हे देख फैंस के होश उड़ गए है। आइए उन तस्वीर पर नजर डालते है ।

By: Ananya verma Last Updated: August 11, 2025 18:33:27 IST
1/7

दिशा का ब्लू शिम्मरी डीप नेक गाउन (Disha Blue Shimmery deep neck gown)

दिशा, ने इस तस्वीर में नीले रंग का गाउन पहना है। जिस में वो काफी जच रही है और साथ ही उनका नीले रंग का नेकलेस इस लुक के साथ कॉम्पलिमेंट कर रहा है।

2/7

दिशा इन रेड हॉट ड्रेस (Disha in Red hot dress)

दिशा ने यहाँ रेड कलर की कट आउट डिज़ाइन वाली ड्रेस पहनी है। जो उनके स्किन टोन के हिसाब से काफी जच रही है। उन्होंने यहाँ पर नो मेकअप लुक किया है। साथ ही उनके वेवी हेयर लुक को पूरा कर रहे है।

3/7

दिशा का रेट्रो लुक (Disha's retro look)

इस तस्वीर में दिशा काफी सेंसुअल और इंटिमेट लुक देने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर ब्लैक एंड वाइट होने के कारण, काफी रेट्रो वाइब्स दे रही है।

4/7

रेड कलर की स्ट्रिप्स वाली हॉट ड्रेस (Red dress with stripes)

दिशा यहाँ अपने बालो के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। दिशा अंदाज, उनका पोज और फेस एक्सप्रेशन सब कुछ एक साथ जच रहा है।

5/7

दिशा पाटनी हॉट फिगर (Disha patani hot figure)

यहाँ दिशा अपना फिगर दिखती हुई नजर आ रही है। इस ऑउटफिट के साथ दिशा ने soft curls करे है और अपने हैंड मूवमेंट्स के साथ वो अपने फिगर को दर्शा रही है।

6/7

दिशा का आकर्षक लुक (Disha Attractive look)

दिशा पाटनी, यहाँ अपने बाल बिखेर कर पोज कर रही है। दिशा पाटनी की इस instagram पोस्ट ने internet पर तेहेलका मचा दिया है। लेकिन दिशा के लिए ये कोई नयी बात नहीं है।

7/7

Disclaimer

इस लेख में प्रयुक्त तस्वीरें और जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों एवं सोशल मीडिया पोस्ट से ली गई हैं। इनका उद्देश्य केवल पाठकों को मनोरंजन एवं फैशन ट्रेंड की जानकारी देना है। किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करना या उनकी छवि को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सभी तस्वीरों के कॉपीराइट उनके मूल मालिक/निर्माता के पास सुरक्षित हैं।

